El Burgos Burpellet BH inicia con buen pie la Challenge de Mallorca

El Burgos Burpellet BH dio una buena imagen en este inicio de la Challenge de Mallorca. El equipo morado fue protagonista en los dos primeros trofeos de la prueba balear. El miércoles, en el montañoso Trofeo Calvià, Eric Fagúndez y Sergio Chumil buscaron la victoria con varios ataques en la parte decisiva de la carrera camino de Palmanova. Un día después, el turno fue para Sinuhé Fernández, que formó parte de la escapada en el Trofeo Ses Salines, donde David Martín y Georgios Bouglas fueron los primeros morados en la llegada al sprint en la Colònia de Sant Jordi.

En el primero de los cinco trofeos que componen la Challenge de Mallorca, el Burgos Burpellet BH fue uno de los principales animadores de la carrera en su parte final. Después de que Hugo de la Calle y Daniel Cavia buscaran al inicio la fuga, el equipo morado volvió a dar la cara en las últimas ascensiones del día. Primero lo probó Sergio Chumil y tras él fue Eric Fagúndez quien saltó del pelotón para unirse al grupo delantero. Después de reunificarse la carrera, el guatemalteco volvió a atacar marchándose en cabeza. En la llegada a Palmanova, tanto Fagúndez, que fue 14º, como Chumil y Carlos García Pierna terminaron en el grupo de favoritos.

Ampliar Vojtěch Kmínek, David Martín y Georgios Bouglas iniciaban su temporada en Mallorca. Miguel Ena / Sprint Cycling Agency

Este jueves la montaña daba paso a un terreno más llano en el Trofeo Ses Salines-Colònia de Sant Jordi y el Burgos Burpellet BH volvió a dejarse notar. El asturiano Sinuhé Fernández entraba en la escapada del día, formada casi desde la salida en Ses Salines. Seis corredores rodaron en cabeza con unos tres minutos de ventaja, hasta que el pelotón pisó el acelerador a unos 50 kilómetros de la meta. Sinuhé intentó seleccionar la carrera al paso por Felanitx y resistió al frente todo lo que pudo. Un ataque de Nils Politt, que llegó a su altura desde el pelotón, dio un último impulso a su aventura, pero acabó siendo neutralizado. En la llegada al sprint en la Colònia de Sant Jordi, Georgios Bouglas, David Martín y Daniel Cavia fueron los primeros morados, a las puertas del top-20.

Sinuhé Fernández: «Nuestras bazas hoy para el sprint eran David Martín y Bouglas. Damien, director deportivo, me dijo que, si se formaba un grupo de cinco o seis corredores, podía filtrarme yo para dar un poco de presencia al equipo y para que ellos atrás fueran más tranquilos. En el kilómetro tres se hizo el corte y nos fuimos seis corredores. Nos entendimos bastante bien durante todo el día. Se fue bastante rápido, porque el aire era muy cambiante y había zonas en las que soplaba a favor. Al final yo me notaba bien, pero había poco terreno para mí, pocas subidas. En el último repecho intenté seleccionar la escapada, porque el pelotón ya estaba a un minuto. Cuando me cogió Politt supe que era una buena rueda a seguir, pero el pelotón tenía muy claro que iba a ser una llegada masiva al sprint y controlaron la carrera. Hemos intentado luchar y dar presencia al equipo. Mañana iremos a por otra y a seguir cogiendo ritmo de competición».

Trofeo Serra de Tramunetana

Quedan por delante tres trofeos en esta Challenge de Mallorca, dos para escaladores y uno último para velocistas. Este viernes 31 de enero se disputará el Trofeo Serra de Tramuntana, que recorre dicha sierra del norte de la isla. La carrera partirá de Lluc y acabará en un duro repecho en las calles de Selva, tras 150 kilómetros de recorrido. Por el camino los corredores deberán superar los ascensos al Coll de Sa Batalla, el Coll de Puig Major y el Coll de Sóller. El Burgos Burpellet BH alineará a siete de sus escaladores presentes en la isla: Merhawi Kudus, Sergio Chumil, Eric Fagúndez, Sinuhé Fernández, Daniel Cavia, Hugo de la Calle y Clément Alleno.

