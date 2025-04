Pilar, la mujer de Burgos que acaba de cumplir 108 años: «He ido mucho al campo, a arar, a sembrar y recoger patatas»

Aythami Pérez Miguel Burgos Domingo, 6 de abril 2025, 09:13 Comenta Compartir

El 28 de marzo de 1917, mientras el mundo ardía en la I Guerra Mundial, en un pueblo de la provincia de Burgos, Mozuelos de Sedano, nacía Pilar Brizuela Vegas. Acaba de cumplir 108 años en la residencia Élite, de Rabé de las Calzadas. Y lo ha celebrado como el acontecimiento merece. Es una de las 272 personas que en Burgos superan los cien años.

Cuando ella nació el mundo era completamente diferente al que conocemos. Incluso su pueblo, con un habitante censado, es completamente diferente al lugar donde se crío, en el Valle de Sedano, el rincón burgalés que enamoró al escritor Miguel Delibes.

Son muchos cumpleaños los que ha celebrado Pilar, la fecha no se le olvida, pero necesita un poco más de ayuda para encontrar el año de su nacimiento. Hay momentos más nítidos en su memoria, como su boda, su marido, el cariño a su hija Asun, otros que le causan más emoción, como la pena por no haber conocido a su madre.

Unos recuerdos cargados de emoción

Nació en Mozuelos de Sedano y ahí se crio con su padre y sus hermanas, «por desgracia no conocí a mi madre», reconoce con la voz quebrada. De su infancia recuerda cuando bajaban al pueblo de Sedano «con una jarra y una olla a vender leche». Se emociona con esos recuerdos que, ahora, son un tesoro para ella. «Mi hermana mayor cuidaba de nosotros», añade. Ella es la pequeña junto a su hermana melliza, Asunción. Pero eran cuatro hermanas: Lucía, Paula, Pilar y Asunción.

Pilar durante la celebración de sus 108 años. BC

Tenían cabras, también ovejas, con las que iba al campo. «He ido mucho al campo, a arar la tierra, a sembrar y recoger patatas, a todo lo que se necesitaba», recuerda.

El amor por su marido

Se crio en Mozuelos de Sedano, pero se casó en Abajas con su marido, Francisco, aunque vivieron en Mozuelos durante más de 60 años. De su boda recuerda la música, que su marido «iba muy guapo con un traje chaqueta negro». «No le puedo olvidar, le quería mucho, era muy bueno», remarca.

Con él tuvo cuatro hijos. Luis y Asun, que viven, pero Pilar ha tenido que sufrir la muerte de otros dos hijos: Severino y otro niño que falleció con 20 meses, recuerda con dolor. Cuando habla de su hija Asun la emoción y la alegría le invaden. Una de las cosas que más le alegran en la residencia son sus visitas, y las de sus nietos. «Asun me ha cuidado mucho, la adoro. Ha ido al monte, a las ovejas, ha hecho de todo por mí», señala. Además, tiene siete años y también bisnietos.

Pero antes de llegar a este punto, antes de llegar a vivir tranquilamente con su marido Francisco, la Guerra Civil los separó durante años. «Tanto mi marido como el de mi hermana fueron llevados a combatir y nos quedamos solas. Nos juntamos y vivimos en una casa en el campo, íbamos a por leña, a por bellotas», explica. Reconoce que no tiene muchos recuerdos de la Guerra Civil, pero sí que estaba embarazada.

Tranquilidad y bienestar

Ahora, desde la residencia de Rabé de las Calzadas, reconoce que «aquí estoy bien, tranquila, veo un poco mal, pero los nietos vienen el domingo y me llevan a misa». Pero el cura también visita la residencia en viernes alternos. «El cura me ha dicho que soy una mujer muy buena y que sabe lo que tiene que hacer», remarca. La vista no es la que era, pero en el pasado cosía y cocinaba, «he cocinado mucho, incluso para los que no tenían de comer».

Celebró su 108 cumpleaños con sus compañeros de residencia, con el personal que la cuida, atiende y se preocupa por ella y con su familia. Lo hicieron con bombones y tarta que llevó su hija Asun. «Es que la Asun es muy buena y reparte todo lo que tiene. Me dijo que iba a traer caramelos por mi cumpleaños y lo hizo», reconoce orgullosa.

Con sus 108 años y desde la silla de ruedas que le ayuda a moverse reflexiona con sencillez y naturalidad: «A la vida le pido que Dios me dé una buena muerte. Ya tengo muchos años, aquí en la residencia estoy muy bien y no he hecho daño a nadie».

