Fotograma de la película rodada en Burgos 'Nos veremos esta noche, mi amor'. BC

La película rodada en Burgos y de «emociones sobrenaturales» que se estrena con éxito en México

Se trata de 'Nos veremos esta noche, mi amor', una mezcla de drama y suspenso rodada en la provincia este 2025

Sara Sendino

Burgos

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:28

Comenta

Una película rodada varios puntos de la provincia de Burgos ha sido reconocida y proyectada en México. Se trata de 'Nos veremos esta noche, mi amor', del director Paco Arasanz y que tiene como actor al burgalés Sergio María.

El largometraje fue rodado «íntegramente» en la provincia de Burgos, según explica María. Los escenarios escogidos han sido el convento de San Vitores de Fresno de Río Tirón, las cuevas de Puras de Villafranca, el albergue municipal de Pradoluengo, una gasolinera de Aranda de Duero y la Pirámide de los Italianos, ubicada en el término municipal de Valle de Valdebezana.

'Nos veremos esta noche, mi amor' se ha estrenado de forma oficial en México, en el marco del festival cinematográfico La Gran Fiesta del Cine Mexicano. En palabras de Sergio María, la cinta rodada en Burgos ha «cautivado al público y crítica» y ya se proyecta en varias salas de las principales ciudades del país centroamericano.

La película es una mezcla «de drama, suspenso y emociones sobrenaturales» según señala el actor principal, Sergio María. El intérprete ha trabajado junto a Paco Arasanz en otras iniciativas como 'Obayifo Project', rodada también en la provincia de Burgos.

En 'Nos veremos esta noche, mi amor' se entrelazan, además, dos historias que rozan el amor, la culpa y lo inexplicable. Miguel, interpretado por Sergio María, vive «atrapado en un bucle emocional»: es un hombre enamorado que no puede olvidarse del día de su boda.

Fotogramas de 'Nos veremos esta noche, mi amor' rodados en la Pirámide de los Italianos (i) y Fresno de Río Tirón. BC

Por esta razón, Miguel trata de regresar una y otra vez a ese instante. Por otro lado, un grupo de influencers investigan unos «misteriosos asesinatos en un convento». «Ambas historias confluyen en una atmósfera inquietante donde el amor y el horror se confunden», tal y como explica María, en un ambiente donde los límites entre presente, pasado y sobrenatural se desdibujan.

Presentación de la película en Europa

Esta cinta «sobrenatural» rodada en Burgos también se caracteriza por una escena poderosa y una dirección «arriesgada». Es «una historia sobre las ausencias, los ecos del amor perdido y la imposibilidad de escapar de aquello que más tememos recordar», especifica Sergio María.

Ahora, la película rodada en Burgos 'Nos veremos esta noche, mi amor', se ha estrenado en México. Para el año que viene, tanto el actor principal como el director del largometraje planean preparar su lanzamiento en Europa. Ambos creen firmemente en que se consolidará como una de las «apuestas más originales del cine de género contemporáneo».

Te puede interesar

