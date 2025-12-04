Detenida por robar material de obra y juegos de llaves de una furgoneta en Burgos La mujer, que fue detenida en Las Merindades, ha sido puesta a disposición judicial

BURGOSconecta Burgos Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:18

Una mujer ha sido detenida en la provincia de Burgos tras robar con fuerza, presuntamente, material de obra de una furgoneta y varios juegos de llaves. El suceso ocurrió en Las Merindades y la detenida, de 46 años, está acusada de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo.

Los hechos se produjeron días atrás al norte de la provincia de Burgos, cuando el encargado de la empresa denunció que uno de sus trabajadores, después de haber estacionado su furgoneta durante un breve periodo de tiempo —apenas 15 minutos—, comprobó que el cristal de la ventanilla del copiloto había sido completamente fracturado.

A su vez, verificó que del interior de la cabina habían desaparecido varias herramientas de trabajo esenciales para el desempeño de su actividad: dos martillos perforadores, dos alargaderas de gran longitud y, especialmente, tres juegos completos de llaves, correspondientes a viviendas en las que estaba llevando a cabo diferentes labores de mantenimiento y de reforma en ese momento.

Ampliar Material sustraído en la provincia de Burgos. BC

Esto suponía un elemento de especial preocupación, ya que comprometía la seguridad de los domicilios y obligaba a sus responsables a activar medidas de prevención inmediatas, por sustitución de cerraduras.

Por ello, guardias civiles de Villasana de Mena pusieron en marcha una investigación sobre el terreno que permitió detectar, escasas horas después, a un turismo que circulaba de manera sospechosa por las inmediaciones del lugar de los hechos.

Consecuentemente, los agentes le dieron el alto y llevaron a cabo una inspección minuciosa de su interior. Como resultado, oculto bajo una lona, se halló todo el material denunciado como sustraído poco antes y que fue reconocido más tarde por su propietario, cuya lícita procedencia no pudo ser demostrada por la conductora y única ocupante del vehículo.

Ante tales evidencias, la mujer fue detenida y puesta, junto con las diligencias instruidas, a disposición del Juzgado de Instrucción nº 2 de Villarcayo. A su vez, tras llevar a cabo las preceptivas labores de cotejo, todos los objetos recuperados fueron devueltos a su legítimo propietario tras el robo acaecido en la furgoneta.