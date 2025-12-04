Una unidad móvil medirá la calidad del aire en tres barrios de Burgos

La maquinaria de la Junta estará tres días en Villagonzalo Arenas y el mismo tiempo en Villatoro y La Ventilla para comprobar las emisiones ·

Una unidad móvil de medición de la calidad del aire de la Junta de Castilla y León se va a ubicar en los barrios de Villagonzalo Arenas, la Ventilla y Villatoro de Burgos. Esta medida servirá para contrastar los datos de las estaciones fijas y responder a las denuncias vecinales por malos olores y emisiones en estos entornos urbanos cercanos a polígonos industriales.

El jefe del Servicio de Calidad Ambiental de la Junta de Castilla y León en Burgos, Jaime Fernández, y el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Carlos Niño, han presentado este jueves la unidad móvil de medición de calidad del aire. Ambas instituciones colaboran para determinar qué medidas tomar después de las quejas elevadas por la ciudadanía por malos olores y emisiones en varios barrios de la ciudad.

A falta de completar la campaña actual, Fernández ha avanzado que, por ahora, los niveles registrados indican una calidad del aire buena, aunque ha insistido en que una serie corta de días no significa que mañana «no pueda ser malísima».

Según han explicado, el dispositivo que se instalará «estará 15 días en cada una de las tres ubicaciones». La campaña se va a prolongar hasta mediados de febrero, según ha explicado Fernández. Este aparato permite comprobar los parámetros automáticos que exige la normativa en materia de ozono, óxido de nitrógeno, CO₂ y compuestos orgánicos volátiles.

El vehículo cuenta con un novedoso equipo que permite analizar hasta cinco tamaños de partículas con un único instrumento. Fernández ha explicado que esta herramienta se utiliza para corroborar posibles incidencias detectadas por la ciudadanía o para verificar que las dos estaciones fijas de Burgos «no pasan por alto» situaciones muy localizadas.

En el barrio en que se ha puesto en marcha la experiencia -Villagonzalo Arenas- el parámetro de mayor interés es el dióxido de azufre (SO₂), vinculado a una de las fábricas cercanas. También podría detectarse «ácido sulfhídrico, asociado al olor a huevo podrido, aunque este gas no se mide con el actual equipamiento y no cuenta con valores de referencia legales en España».

