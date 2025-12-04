Sonorama 2026: cartel completo, venta de entradas y otras novedades para la nueva edición Leiva, Love of Lesbian, Guitarricadelafuente, Rigoberta Bandini, Valeria Castro, Crystal Fighters y La M.O.D.A. son algunos de los artistas confirmados que se subirán al escenario entre el 5 y el 9 de agosto en Aranda de Duero

Sonorama Ribera ha publicado su cartel para 2026 y, como novedad, lo ha hecho de forma íntegra. De esta forma, este miércoles por la noche se conocían todas las bandas confirmadas para el festival que se celebrará en Aranda de Duero entre el 5 y el 9 de agosto del próximo año.

Leiva, Love of Lesbian, Crystal Fighters, Rigoberta Bandini y La M.O.D.A. se encuentran entre los cabezas de cartel de la edición de 2026 pero serán al menos 148 las bandas, muchas de ellas conocidas del festival, las que se subirán a los distintos escenarios de Sonorama Ribera.

Todos los grupos que actuarán en Sonorama 2026

En su edición número 29ª Sonorama marca un hito en su historia: por primera vez, el festival desvela de una sola vez todos los nombres que formarán parte de sus escenarios, tanto los urbanos, incluida la mítica Plaza del Trigo, como los del recinto principal, aunque, fieles a su estilo, se reservan el derecho a anunciar sorpresas.

Con más de 150 bandas y artistas anunciados desde este primer momento, Sonorama Ribera que superó todas las espectativas en la pasada edición de 2025, reafirma su posición como uno de los grandes encuentros musicales del país.

Novedades en la venta de entradas de Sonorama 2026

La organización de Sonorama Ribera ha limitado a 20.000 los abonos para su edición de 2026. Así lo anunciaban este miércoles por la noche junto al cartel completo de los grupos que se darán cita en Aranda de Duero.

En este sentido, detallan que la venta está disponible desde este viernes 5 de diciembre. El precio de los primeros bonos generales es de 78 euros más gastos de gestión y los bonos VIP cuestan 130 euros más gastos de gestión.

El festival dispondrá como es habitual de zona de acampada en el Parque del General Gutiérrez de Aranda de Duero, con un precio de 22 euros más gastos de gestión para todos los días del evento.