Los tres restaurantes que han ganado en la Ruta de la Morcilla de Burgos El primer premio del concurso organizado por la Asociación de Hosteleros de Aranda y la Ribera ha sido para el hotel Montermoso

Tapa ganadora de la Ruta de la Morcilla de Burgos en la Ribera del Duero.

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 3 de diciembre 2025, 21:23 | Actualizado 21:29h.

La Ruta de la Morcilla de Burgos en Aranda de Duero y la Ribera ya tiene ganadores. Este miércoles se han desvelado los restaurantes vencedores de la tercera edición de este certamen organizado por la Asociación de Hosteleros, Asohar, de entre todos los participantes que han presentado sus elaboraciones realizadas con morcilla IGP Burgos.

El primer puesto ha sido para el hotel Montermoso, cuya propuesta 'Rellenito calé', ha conquistado el paladar del público obteniendo la máxima puntuación.

En segundo lugar se ha posicionado Monalisa gastrobar con su 'canelón arandino', una reinterpretación «elegante» de la morcilla que ha gustado mucho a los ruteros.

Por último, el podio lo completa en tercer lugar La Casona de La Vid con su propuesta ' Ribergofre', una original creación que no ha dejado indiferente a quien se ha acercado a probarla.

Desde Asohar explican que, además de los premios gastronómicos, el sorteo dirigido al público visitante «ha contado con una gran participación». Entre los participantes se han repartido dos bonos de Sonorama Ribera 2026, un jamón, una experiencia enoturística y cinco lotes de productos de Burgos Alimenta.