BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias imprescindibles de Burgos este miércoles 3 de diciembre
Tapa ganadora de la Ruta de la Morcilla de Burgos en la Ribera del Duero. Hotel Montermoso

Los tres restaurantes que han ganado en la Ruta de la Morcilla de Burgos

El primer premio del concurso organizado por la Asociación de Hosteleros de Aranda y la Ribera ha sido para el hotel Montermoso

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 21:23

Comenta

La Ruta de la Morcilla de Burgos en Aranda de Duero y la Ribera ya tiene ganadores. Este miércoles se han desvelado los restaurantes vencedores de la tercera edición de este certamen organizado por la Asociación de Hosteleros, Asohar, de entre todos los participantes que han presentado sus elaboraciones realizadas con morcilla IGP Burgos.

El primer puesto ha sido para el hotel Montermoso, cuya propuesta 'Rellenito calé', ha conquistado el paladar del público obteniendo la máxima puntuación.

En segundo lugar se ha posicionado Monalisa gastrobar con su 'canelón arandino', una reinterpretación «elegante» de la morcilla que ha gustado mucho a los ruteros.

Por último, el podio lo completa en tercer lugar La Casona de La Vid con su propuesta ' Ribergofre', una original creación que no ha dejado indiferente a quien se ha acercado a probarla.

Noticias relacionadas

El nuevo restaurante de comida mexicana que abre en el centro de Burgos

El nuevo restaurante de comida mexicana que abre en el centro de Burgos

Los cuatro locales de Burgos que estrenan Solete de la Guía Repsol

Los cuatro locales de Burgos que estrenan Solete de la Guía Repsol

Un joven cocinero de Burgos, seleccionado para el Premio Promesas Le Cordon Bleu

Un joven cocinero de Burgos, seleccionado para el Premio Promesas Le Cordon Bleu

Desde Asohar explican que, además de los premios gastronómicos, el sorteo dirigido al público visitante «ha contado con una gran participación». Entre los participantes se han repartido dos bonos de Sonorama Ribera 2026, un jamón, una experiencia enoturística y cinco lotes de productos de Burgos Alimenta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo restaurante de comida mexicana que abre en el centro de Burgos
  2. 2 El Ayuntamiento hará las seis pasarelas sobre el Arlanzón en tres años y remodelará la avenida
  3. 3 Muere Roberto Balbás, presidente de la Federación de Peñas de San Lesmes de Burgos
  4. 4 Plaza de Vega y Vadillos, las zonas con mayor presencia de extranjeros en Burgos capital
  5. 5 Así es el belén monumental de un pueblo de Burgos con más de 100 casas hechas a mano
  6. 6 Los cinco negocios de Burgos que han ganado un Premio Comercio Referente 2025
  7. 7 La tercera mejor pizza de Castilla y León se puede comer en Burgos
  8. 8 Comienzan las obras del nuevo supermercado que sustituirá a un conocido club de Aranda
  9. 9 Detenido por dos robos con fuerza en pleno centro de Burgos en tres días
  10. 10 Las monjas cismáticas de Belorado trasladaron más de 30 piezas de arte a Orduña y se investiga si se iban a poner a la venta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Los tres restaurantes que han ganado en la Ruta de la Morcilla de Burgos

Los tres restaurantes que han ganado en la Ruta de la Morcilla de Burgos