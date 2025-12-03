BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Participantes en el Premio Promesas de la alta cocina BC

Un joven cocinero de Burgos, seleccionado para el Premio Promesas Le Cordon Bleu

El chef Iker Saez Oma, estudiante del IES de Foz de Lugo, opta a ganar dos becas de 9.000 y 24.000 euros

Burgos

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:03

Le Cordon Bleu Madrid ha publicado la lista de los jóvenes seleccionados que participarán en la XIV edición del Premio Promesas de la alta cocina. Entre todas las inscripciones recibidas, la escuela ha seleccionado un total de 50 estudiantes para acceder a la siguiente fase del prestigioso certamen nacional. Entre todos ellos se encuentra el alumno Iker Saez Oma, del IES de Foz (Lugo), pero natural de Burgos, que representará a la región en esta fase del certamen.

En esta segunda fase, los alumnos de cocina seleccionados procedentes de 30 escuelas repartidas en 20 provincias de todo el territorio, competirán a través de vídeo recetas por una de las 10 plazas para la gran final. Andalucía con 13 candidatos y Comunidad Valenciana con 10, son las regiones con mayor representación en esta edición. También estarán presentes en esta fase del certamen otras autonomías como: Aragón, Castilla y León, Canarias, Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra e Islas Baleares.

Siguiente paso

El próximo paso será realizar una vídeo receta de máximo 5 minutos de duración que deberán enviar antes del 15 de enero con unas bases comunes pautadas por el certamen, sobre la materia y alguna técnica. Aun así, contarán con cierto grado de libertad que les proporcionará la oportunidad de destacar, con productos de libre elección a ser posible de sus regiones y se evaluará sus conocimientos y técnicas en el proceso.

Estas vídeo recetas se cargarán en el canal de YouTube del premio y en la aplicación a partir del 20 de enero, de esta manera el público que lo desee podrá valorar sus vídeos favoritos. Este voto popular se unirá a las evaluaciones de los profesores de la escuela que ejercerán de jurado profesional para elegir a los 10 alumnos que disputarán la gran final.

Tras una fase de votación en redes sociales, el 23 de febrero se darán a conocer los 10 finalistas, que competirán en la gran final de abril en las cocinas de Le Cordon Bleu Madrid, donde elaborarán un plato con ingredientes comunes que deberán presentar ante un jurado compuesto por reconocidas figuras de la gastronomía nacional.

En la pasada edición, María Bazar Verdes, estudiante del CIFP Paseo das Pontes de A Coruña, se alzó con el primer premio tras conquistar al jurado presidido por el chef Javier Olleros, chef del restaurante Culler de Pau (Pontevedra), distinguido con 2 estrellas Michelin y 3 soles Repsol. En años anteriores, el certamen ha contado con figuras el panorama gastronómico español como Eduard Xatruch, Joan Roca, Jesús Sánchez, Martín Berasategui, Pedro Subijana o Andoni Luis Aduriz.

Catorce años de certamen

El Premio Promesas de la alta cocina es un certamen de ámbito nacional dirigido a estudiantes menores de 25 años que cursen actualmente el último año de formación en cocina en cualquier centro del país y que destaquen por su pasión y su visión de la cocina. El concurso ofrece la oportunidad de seguir formándose en Le Cordon Bleu Madrid, a través de dos becas otorgadas a los dos primeros clasificados.

Con esta nueva convocatoria del certamen nacional, Le Cordon Bleu Madrid renueva su compromiso con las nuevas generaciones de cocineros al ofrecerles una oportunidad de gran valor para seguir formándose en Le Cordon Bleu Madrid, a través de dos becas otorgadas a los primeros clasificados, de 24.000 y 9.000 euros, respectivamente. La organización premiará también el esfuerzo de los centros en promover el certamen con una ayuda económica de 1.500 euros para la escuela del primer clasificado.

