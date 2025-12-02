El factor humano y la diferenciación definen a los ganadores de los Premios Comercios Referentes 2025 Gracia Hogar, Smile, Embutidos El Pelayo, A Cuero Lento y Casa Paco se alzan este año con el galardón

BURGOSconecta Burgos Martes, 2 de diciembre 2025, 17:17 Comenta Compartir

Los comercios Gracia Hogar, Smile, Embutidos El Pelayo, A Cuero Lento y Casa Paco se han alzado este año con el premio Comercios Referentes, promovido por la Cámara de Comercio e Industria de Burgos y el Ayuntamiento de la ciudad. El acto de entrega de los galardones se ha celebrado este martes, 2 de diciembre, en el edificio Nexo de Fundación Caja de Burgos.

Como ha explicado la Secretaria General de la Cámara de Burgos, Mª Jesús Martínez Urrutia, la VI edición de Comercios Referentes se ha centrado en «buscar el factor humano de los comercios locales». Una llamada a la que han respondido un total de 33 comercios del municipio de Burgos desde que se inició la campaña a mediados del pasado mes de octubre.

Bajo el lema, 'ante todo, MUY HUMANOS' los miembros del jurado de los Premios Comercios Referentes ha valorado la capacidad de crear vínculos personales en torno a su comercio o de mejorar la vida de las personas poniendo en práctica habilidades que no pueden ser sustituidas por máquinas, como la empatía, la comunicación, la resiliencia, creatividad, gestión emocional o la pasión con la que trabajan día a día.

Asimismo, el jurado ha puntuado el grado de conocimiento y especialización en su sector, la capacidad de generar comunidad y de implementar innovación o de aplicar criterios de sostenibilidad en sus procesos y prácticas comerciales.

El jurado de la VI edición de Comercios Referentes ha estado formado por la técnica en emprendimiento Paloma Abad en representación de Fundación Caja de Burgos; Loreto Pérez como vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Burgos; el concejal de Comercio del Ayuntamiento de Burgos, César Barriada y el reconocido interiorista burgalés, Erico Navazo.

Ganadores

Gracia Hogar, referencia indiscutible en la ciudad en el sector de menaje de hogar. Con dos tiendas y ocho empleados, el establecimiento continúa una saga de tres generaciones de comerciantes ofreciendo un asesoramiento especializado en cada compra, apostando por los proveedores nacionales y venta por unidades que permite que los clientes compren la cantidad justa que necesitan, sin generar residuos ni gastos innecesarios.

Smile ha recibido el premio, según el jurado, p or representar el espíritu emprendedor y vocación empresarial del sector comercial y demostrar que se puede crecer y explorar otros mercados siendo un comercio local, Sara Valderas consigue el Premio Comercio Referente 2025. Con tres tiendas Smile en Burgos, Santander y Palencia, y una trayectoria de ventas marcadamente ascendiente, Sara destaca por saber trasmitir los valores de empresa (alegría y optimismo, atrevimiento, autenticidad) a su equipo y en sus redes sociales, donde cuenta con más de 44.000 seguidores.

El Pelayo Prodcutos Artesanos, el éxito de este comercio familiar originario de Salas de los Infantes se ha basado en la curiosidad permanente y la innovación de querer ofrecer nuevos productos como los embutidos sin gluten o raciones caseras congeladas listas para su consumo, elaboradas con productos de su territorio y de forma artesanal. Su producto estrella es el jamón curado elaborado con pimentón, y con un característico toque de humo, conseguido en chimenea con leña de roble como se elaboraba tradicionalmente en la Sierra de la Demanda.

Por ser un comercio embajador del sabor y la tradición del mundo rural, por tener un producto propio tan diferencial Mariví Barbero ha recogido su galardón como comercio referente 2025.

A Cuero Lento.| Angélica Salgado es la responsable de este taller con punto de venta de marroquinería contemporánea situado en uno de los laterales del Mercado Sur. Los miembros del jurado han reconocido la dedicación de este joven comercio que aporta un aire renovado y colorido a la ciudad. El jurado reconoce a la comerciante y artesana por tener una mirada moderna y contemporánea del arte de la marroquinería, por su capacidad de escucha y empatía y de generar comunidad en torno a su comercio, por la responsabilidad que ha asumido en mantener viva su profesión a través de talleres especializados para estudiantes de arte y por sus prácticas sostenibles en todo el proceso de elaboración de productos en piel.

Casa Paco, la tienda de ultramarinos, especializada en legumbres y especias, es premio Comercio Referente de 2025 por ser uno de los negocios de la ciudad de Burgos que aún mantiene intacta su esencia después de tres generaciones atendiendo detrás del mismo mostrador. Originariamente especializado en productos para matanza, Casa Paco ha sabido mantenerse y adaptarse a los nuevos gustos del consumidor con productos saludables.

Por el conocimiento que tienen sobre sus productos -adquiridos directamente en origen sin intermediarios- y su apuesta de futuro tras 55 años de actividad comercial en la calle del Tinte, por ser un comercio que nos transporta a esas compras de antes, cercanas y sostenibles, Francisco Álvarez de la Iglesia, en representación del comercio de alimentación Casa Paco, ha recogido el quinto galardón de esta edición.

Concurso clientes

Como en otras ediciones, la iniciativa Comercios Referentes ha contado con un exitoso sorteo en Instagram dirigido a los clientes del comercio local. En un formato ágil y dinámico, 345 participantes han comentado quién es su comercio referente y qué les hace ser 'ante todo, MUY HUMANOS'.

La ganadora del sorteo ha sido Patricia Landaburu Arasti por su comentario sobre su comercio referente, Atelier de Belleza Andrea.

En la gala, se le ha hecho entrega de un cheque por valor de 300 euros, que podrá emplear en su comercio recomendado, y en los cinco establecimientos referentes de esta edición.