Las diez noticias imprescindibles de Burgos este jueves 4 de diciembre Las obras del nuevo supermercado que sustituirá a un famoso club de Aranda, la decoración navideña que no tendrá la capital y el bar y la casa que se alquilan por 60 euros en un pueblo, entre lo más leído del día

BURGOSconecta Burgos Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:04 Comenta Compartir

1 Nueva apertura Comienzan las obras del nuevo supermercado que sustituirá a un conocido club de Aranda

Mercadona, que cuenta con dos supermercados en la capital ribereña, ha comenzado las obras para construir un nuevo hipermercado en las inmediaciones del parque Virgen de las Viñas de Aranda de Duero, concretamente en el espacio que ha ocupado hasta ahora un famoso club que se encuentra detrás de le ermita. Ya se ha procedido al vallado de la zona y las máquinas están comenzando el movimiento de tierras para levantar la superficie comercial, que lleva aparejada también la construcción de una rotonda de acceso.

2 Ornamentación Burgos se queda sin el gran elemento decorativo de Navidad este año

Los grandes elementos decorativos, que han atraído a miles de personas otros años para ver la Navidad de Burgos, no han encontrado hueco en la temporada 2025/2026. La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento, Andrea Ballesteros, ha informado de que este año la capital no contará con un gran elemento decorativo como ha ocurrido en anteriores ediciones.

3 Oferta rural El bar y la casa que se alquilan por 60 euros al mes en un pueblo de Burgos con luz y pellets subvencionados

A unos 60 kilómetros de Burgos, camino por la N-I, en La Bureba, se erige el municipio de Santa María Ribarredonda, previamente también escrito como 'Rivarredonda'. Ahora, este pueblo de 95 habitantes censados alquila un bar, acompañado de una casa.

4 Gastronomía Los tres restaurantes que han ganado en la Ruta de la Morcilla de Burgos

La Ruta de la Morcilla de Burgos en Aranda de Duero y la Ribera ya tiene ganadores. Este miércoles se han desvelado los restaurantes vencedores de la tercera edición de este certamen organizado por la Asociación de Hosteleros, Asohar, de entre todos los participantes que han presentado sus elaboraciones realizadas con morcilla IGP Burgos.

5 Obituario Muere Roberto Balbás, presidente de la Federación de Peñas de San Lesmes de Burgos

El presidente de la Federación de Peñas de San Lesmes, Roberto Balbás, ha fallecido. Así lo ha informado el Ayuntamiento de Burgos en un comunicado. Balbás llevaba décadas implicado en la organización del reconocimiento 'Báculo de Oro' de San Lesmes.

A LA ÚLTIMA Únete al canal de WhatsApp de Burgosconecta

6 Sucesos Detenida por robar material de obra y juegos de llaves de una furgoneta en Burgos

Una mujer ha sido detenida en la provincia de Burgos tras robar con fuerza, presuntamente, material de obra de una furgoneta y varios juegos de llaves. El suceso ocurrió en Las Merindades y la detenida, de 46 años, está acusada de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo.

7 Monjas cismáticas de Belorado Trasladaron más de 30 piezas de arte a Orduña y se investiga si se iban a poner a la ventas

La Guardia Civil ha recuperado o puesto en custodia más de 30 piezas de arte sacro en el marco de la operación policial que días atrás culminó con la detención de la exabadesa de Belorado, así como de otra de las monjas cismáticas y un anticuario de León.

Newsletter

8 Cultura La película rodada en Burgos y de «emociones sobrenaturales» que se estrena con éxito en México

Una película rodada varios puntos de la provincia de Burgos ha sido reconocida y proyectada en México. Se trata de 'Nos veremos esta noche, mi amor', del director Paco Arasanz y que tiene como actor al burgalés Sergio María. El largometraje fue rodado «íntegramente» en la provincia de Burgos, según explica María.

9 Calle a calle Plaza de Vega y Vadillos, las zonas con mayor presencia de extranjeros en Burgos capital

Mucho ha cambiado la demografía de Burgos capital en los últimos años. Y no tanto en términos cuantitativos, que algo también, sino en términos cualitativos, ya que, al igual que en el conjunto de la provincia -y el país- la llegada de inmigrantes se ha acelerado con fuerza tras la pandemia.

10 Pillado Detenido por dos robos con fuerza en pleno centro de Burgos en tres días

Un hombre multirreincidente ha sido detenido en Burgos como presunto autor de dos robos con fuerza cometidos durante la madrugada de los días 13 y 18 de noviembre en un bar cercano a la estación de autobuses y en un bazar situado en la zona más céntrica de la calle Vitoria.

Según la investigación de la Policía Nacional, el sospechoso actuó siguiendo un mismo modus operandi, forzando la puerta de entrada de los locales para acceder al interior y sustraer el dinero de las cajas registradoras.

Temas

Las noticias imprescindibles del día