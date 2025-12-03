Muere Roberto Balbás, presidente de la Federación de Peñas de San Lesmes de Burgos Fue reconocido con el 'Báculo de Oro' de la festividad de San Lesmes en este 2025 tras 40 años organizándola

Sara Sendino Burgos Miércoles, 3 de diciembre 2025, 09:51 Comenta Compartir

El presidente de la Federación de Peñas de San Lesmes, Roberto Balbás, ha fallecido. Así lo ha informado el Ayuntamiento de Burgos en un comunicado.

Balbás llevaba décadas implicado en la organización del reconocimiento 'Báculo de Oro' de San Lesmes. Era un reconocimiento que se entrega dentro de las festividades del patrón de la ciudad de Burgos.

En febrero de 2025, y con «sorpresa», Balbás recibió este galardón, que había estado organizando durante «36 o 37 años», desde 1988 aproximadamente. El día en que recibió el premio, Balbás se acordó de cómo ha evolucionado la fiesta pero de cómo los burgaleses siguen recordando a su patrón.

La dirección, administración y redacción de Burgosconecta se une al dolor de amigos y familiares. Descanse en paz.

