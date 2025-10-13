BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Luis Ángel de la Viuda en una visita a la Diputación. BC
Obituario

Muere el veterano periodista burgalés Luis Ángel de la Viuda a los 93 años de edad

Se inició en la profesión en el desaparecido diario La Voz de Castilla de Burgos y llegó a llenar, con su característica voz y velocidad de habla, tertulias e informaciones al frente de RTVE, el Diario Pueblo, RNE, Antena 3 o Radio 80

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:38

La generación de aquellos que fueron niños en la Guerra Civil se extingue poco a poco. Este lunes ha muerto el periodista burgalés por nacimiento y devoción Luis Ángel de la Viuda. Fue uno de los precursores de las primeras libertades en RTVE cuando fue director de la cadena pública en el escaso tiempo que estuvo al frente, en 1972 y 1973. Fue precursor de nuevos medios de comunicación en plena democracia como Antena 3 de Radio, a la sombra de Manuel Martín Ferrán, o de Radio 80.

De la Viuda es uno de esos históricos de la comunicación nacional. Forjó su formación en la Complutense como periodista y en la Universidad de Valladolid en Derecho.

Como muchos de los grandes del periodismo, Luis Ángel de la Viuda se hizo informador en un periódico pequeño y con la información de Burgos como distintivo, La Voz de Castilla, esa escuela en la que se formaron muchos de los periodistas de Burgos, unos ya fallecidos, otros jubilados desde hace años.

También perteneció al equipo directivo de la revista SP, de la que también fue director. En 1968 le nombraron director de los Servicios Informativos de Radio Nacional de España (RNE) y del diario Pueblo. Posteriormente se convirtió en director de Información y Relaciones Públicas del Banco de Bilbao.

Ya en los 90, con Antena 3 convertida en televisión, fue consejero y subdirector general y desempeñó la Gerencia de Programas de Noticias y de Actualidad. A lo largo de su vida compatibilizó la información con la formación como profesor de la Escuela de Radiodifusión y Televisión y en la Universidad San Pablo CEU de Madrid.

Más allá de los premios, los honores y los homenajes, que fueron muchos a lo largo de su vida, Luis Ángel de la Viuda ejercía de burgalesismo. Amigo de Manuel Martín Ferrán, de Carlos Pumares o del recordado palentino Santiago Amón, todos ya fallecidos, sus participaciones en las tertulias de Antena 3 de Radio con Miguel Ángel Nieto o con Miguel Ángel García Juez fueron memorables.

Burgos de Memoria

Su burgalesismo quedó patente en el libro 'Burgos de memoria', una colección de artículos de prensa publicados en el Diario de Burgos en la primera decena de años del siglo XXI. En 270 páginas desgranó las vivencias de un burgalés que, aun afincado en la capital del Reino, hacía latir su ciudad natal desde un corazón que bombeaba sangre de la cuna cidiana.

La capilla ardiente de Luis Ángel de la Viuda está instalada en el tanatorio de La Paz en Tres Cantos, en Madrid. Este miércoles será enterrado en la 'tierra sagrada' que le vio nacer… para devolver su polvo al 'suelo bendito' donde no ha podido morir.

La dirección, administración y redacción de BurgosConecta desea transmitir a la amplia familia de nuestro compañero el sentido pésame. Descansa en paz, Luis Ángel de la Viuda Martínez.

