Muere María Guimarey, la mujer que explicó a su hijo con un cuento que tenía cáncer

Julio César Rico Burgos Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:30

El pueblo de Briviesca llora la muerte de María José Guimarey —María, como la conocía todo el mundo—, concejala en el Ayuntamiento de Briviesca por Ciudadanos. Era su sexto año en el Consistorio y, durante ese tiempo, llevó con paz la enfermedad que se ha llevado a esta mujer entregada al servicio público.

Murió con 50 años de edad y dejó un esposo y un hijo de corta edad, Pascual, al que dedicó un libro en la etapa más dura de su enfermedad. «¡Cariño! Ven, que tengo que hablar contigo» era la forma de contar a un niño que su madre estaba enferma de cáncer. Una enfermedad que le llegó cuando se planteaba la vida comunitaria de su pueblo.

María presentó su cuaderno en la Diputación Provincial de Burgos, de la mano de la alcaldesa de Tardajos y diputada provincial por entonces, Laura Puente, y de la dirigente de Ciudadanos en Castilla y León, Gemma Villarroel.

Sus amigos y vecinos han llenado las redes sociales de mensajes de cariño hacia quien tuvo clara su vocación de servicio público, siempre al servicio de los ciudadanos: los de Briviesca, y los de su partido, mientras la formación naranja estuvo en el candelero político.

Algunos de los que fueron sus compañeros, como Lorenzo Rodríguez, Sergio González, Laura Puente y Eduardo Munguía, han expresado su pesar por la que han calificado como «una mujer luchadora, una gran persona; es una pena que se vaya, pero ha dado ejemplo. Briviesca pierde una gran persona», decían.

A lo largo de toda la vida pública de María Guimarey, se caracterizó por su cercanía a la vida social de Briviesca y a sus gentes, que ahora la recuerdan con tristeza, pero con cariño. Guimarey era una mujer de «carácter», como la califican sus vecinos burebanos, siempre desde el respeto y desde la cordialidad, pero con la suficiente contundencia para intentar convencer de su idea.

El funeral por María Guimarey se celebra este miércoles a las 17.00 horas en la iglesia parroquial de Briviesca. La dirección, administración y redacción de BurgosConecta se solidarizan con la familia de la fallecida. Descanse en paz.

