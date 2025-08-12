Adiós a Martiniano Palomero, pionero en llevar la gastronomía arandina por España y el mundo Fundador del primer Asador de Aranda en Madrid, llevó el lechazo y la cocina tradicional ribereña a ciudades de España y al Golfo Pérsico

Susana Gutiérrez Burgos Martes, 12 de agosto 2025, 15:49 Comenta Compartir

Aranda de Duero despide a una de sus figuras más reconocidas en el mundo empresarial y gastronómico. Martiniano Palomero, de 91 años, ha fallecido esta mañana, 12 de agosto, dejando tras de sí un legado que ha contribuido de manera decisiva a la proyección nacional e internacional de los sabores de la Ribera del Duero.

Ha sido el mejor embajador del lechazo asado en horno de leña, y ha llevado con sus restaurantes el nombre de Aranda de Duero por todo el territorio nacional, dando también el salto internacional. Martiniano Palomero ha fallecido, este martes, a los 91 años, tras una vida dedicada a la restauración desde que fundará la marca 'Asador de Aranda'.

Ampliar Martiniano Palomero en una imagen más reciente también durante otro homenaje. S.G.

Hombre campechano, cercano y sociable, inició su andadura empresarial en una botería en la ciudad ribereña allá por los años 50, para después, a comienzos de los años 60, abrir su primer asador en Aranda, 'El Roble'. El éxito de su propuesta culinaria le permitió abrir restaurantes en diversas capitales de España, hasta llegar a los 22 actuales. Se sitúan en las ciudades más importantes del país, como Barcelona, Madrid, Oviedo, Sevilla, Valencia, Valladolid o Zaragoza, bajo el nombre 'Asador de Aranda'. Algunos de ellos, en emplazamientos muy especiales como el edificio Fra de Blan, de estilo modernista en la avenida Tibidabo de Barcelona. A los restaurantes se suman también dos hoteles y dos bodegas amparadas en la Denominación de Origen Ribera del Duero: Riberalta y Uvaguilera.

Hace tres años, el grupo empresarial se expandió también a Oriente Próximo, llegando a Qatar, Abu Dabi y Dubai. Martiniano Palomero deja legado empresarial y cultural que continuará de la mano sus cinco hijos, Javier, Martiniano, Begoña, Susana y Laura.

Defensor de la cocina tradicional arandina

Su espíritu emprendedor se manifestó desde muy joven. En 1970 abrió junto a su esposa y socia, Julia del Cura, el Hotel Julia, que marcó el inicio de una trayectoria ligada a la hostelería. Poco después inauguró en Aranda su primer mesón, El Roble, y en 1983 dio un paso decisivo con la apertura en Madrid del primer Asador de Aranda, especializado en lechazo al horno y otros productos emblemáticos de la comarca. El éxito le llevó a extender la marca a ciudades como Barcelona, Oviedo, Valladolid y Sevilla, así como a la propia provincia de Burgos con el Castillo de Izán y El Lagar de Milagros.

Defensor de la cocina tradicional arandina, llevó con orgullo platos como el lechazo, la morcilla, la torta de Aranda o el congrio a la arandina a todos los rincones donde estuvo presente. Su vocación expansiva le condujo incluso al Golfo Pérsico, donde, ya con el relevo generacional de sus hijos, abrió restaurantes en Abu Dabi, Dubái y Doha bajo un modelo de franquicia.

Martiniano Palomero no solo deja una marca empresarial, sino también una gran familia en la que se incluyen más de 300 trabajadores. El funeral tendrá lugar mañana, miércoles 13 de agosto, a las 18:30 horas en la Iglesia de Santa María de Aranda de Duero.