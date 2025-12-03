Comienzan las obras del nuevo supermercado que sustituirá a un conocido club de Aranda Supondrá una inversión de seis millones de euros y la apertura de este nuevo Mercadona provocará el cierre de la tienda de Carrequemada

Susana Gutiérrez Aranda de Duero Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:04

Mercadona, que cuenta con dos supermercados en la capital ribereña, ha comenzado las obras para construir un nuevo hipermercado en las inmediaciones del parque Virgen de las Viñas de Aranda de Duero, concretamente en el espacio que ha ocupado hasta ahora un famoso club que se encuentra detrás de le ermita. Ya se ha procedido al vallado de la zona y las máquinas están comenzando el movimiento de tierras para levantar la superficie comercial, que lleva aparejada también la construcción de una rotonda de acceso.

«Ya se ha emitido la licencia de obras para la construcción, condicionada a que no pueden empezar las obras en las vías, hasta que no se firme el acta de recepción», precisó la concejala de Urbanismo, Ana Hervás, en el pasado pleno. La rotonda se construye en una vía que asumirá el Ayuntamiento y que, hasta ahora, era propiedad del Ministerio de Transportes. Los trámites están ultimados a falta de rubricar esa cesión de la propiedad de un tramo de 132 metros de la antigua N-1.

Este establecimiento comercial, según los datos incluidos en el proyecto, supondrá una inversión seis millones de euros. La superficie tendrá 191 plazas de aparcamiento. En cuanto a la vertiente comercial contará con zona de venta y degustación de comida preparada. Este proyecto contará con una plantilla de 36 empleos. La futura apertura del nuevo establecimiento conllevará el cierre del actual supermercado de la calle Carrequemada y el traslado de la plantilla.

En lo que se refiera a la rotonda, según el proyecto, contará con un diámetro de 27 metros, afectará al suelo urbano y a parte del vial. El objetivo de esta intersección es que el acceso de tráfico rodado a la parcela de uso terciario se realice desde la N-I, y la salida desde un carril de incorporación previo a la rotonda por el vial cuyo tramo se solicita para pasar a titularidad municipal.