Las grandes inversiones llevan varias anualidades, como el puente del Castillo. JCR

Burgos se endeudará con préstamos hasta los 25,2 millones para las inversiones de 2026

Las cuentas del Ayuntamiento para 2026 crecen un 7,6% hasta llegar a los 269 millones, de los que 34,7 son inversiones y más de 200 son gastos corrientes, bienes, servicios y personal

Julio César Rico

Burgos

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:28

Comenta

Cada final de año se convierte en un baile de cifras con las que el Ayuntamiento de Burgos se maneja para armar un presupuesto que se aproxime a las necesidades de la ciudad. Para 2026 tendrá que endeudarse en 25,2 millones porque no le llega con la recaudación. Se van terminando los planes europeos y el afán por bajar los impuestos y las tasas convierte en deficitario un plan económico que tiene que recurrir a la deuda para completar el objetivo.

Para hacer frente a las inversiones, este ejercicio deberá de contratarse un préstamo «por valor de 25,2 millones de euros y tirar de fondos europeos» y del remanente que puede quedar por invertir de unos siete millones de euros.

Este año, el Ayuntamiento de Burgos ha vuelto a adelantar las cantidades a un medio de comunicación, dejando para la rueda de prensa del mismo día que se publican las inversiones y los gastos, una gran cantidad de cifras que justifican la habitual filtración. Más allá de eso, el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, ha confirmado que la ciudad va a contar para 2026 con el presupuesto más elevado «y ambicioso» de la historia.

Los números filtrados y vueltos a anunciar ascienden a 269 millones de euros, un 7,6% más que en el ejercicio anterior; con unas inversiones reales que alcanzan «los 34,7 millones, un 15,76% más que en 2025», en el área que más multiplica el crecimiento. Manzanedo y el vicealcalde, Juan Manuel Manso, han hablado de que estos números son la «hoja de ruta para el desarrollo de un Burgos del siglo XXI».

En gastos, las cuentas reflejan 80,35 millones de euros para Personal, que es un 9,8% más que en 2025», y 127,43 millones para gastos corrientes de «bienes y servicios, que suben un 7,6%». Por el contrario, los gastos financieros caen un 13,68%, hasta 3,7 millones, fruto de la reducción de deuda realizada con una amortización acumulada de «80 millones frente a los 32 millones del mandato del anterior alcalde», el socialista Daniel de la Rosa. En pasivos financieros, el Ayuntamiento prevé amortizar 8,6 millones durante 2026.

En el capítulo de ingresos, los impuestos directos apenas crecen un «0,22%, hasta 85,47 millones», mientras que los indirectos «caen un 10,88% y se sitúan en 11,15» millones de euros.

