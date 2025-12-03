Los profesores de la Escuela de Música de Burgos exigen «condiciones laborales dignas» y reniegan de la subida de ratios El equipo docente reclama «remuneración» y una partida para material. «No se ha incorporado ni una sola de las mejoras que venimos reclamando desde hace años»

Manifestación de septiembre contra el cierre de la Escuela de Música de Burgos.

Sara Sendino Burgos Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:29

Los profesores de la Escuela de Música de Burgos no aprueban el nuevo pliego de condiciones. Este busca una empresa que realice los servicios a cambio de 102.000 euros anuales, pero el equipo docente subraya que el canon no respeta sus exigencias laborales.

Destacan que los nuevos pliegos «no reflejan ninguna mejora» en sus condiciones laborales. Además, los profesores de la Escuela de Música de Burgos especifican que esta situación se da «a pesar de las declaraciones realizadas en su momento por representantes del Partido Popular, quienes aseguraron que dichos pliegos incluirían avances sustanciales para la plantilla», según recoge un comunicado del sindicato CGT.

Tras analizar el pliego de forma detallada, los profesores aclaran que, en lugar de sumar mejoras, añade «más exigencias, subida de ratios y mayor carga de trabajo». En este último concepto se incluye la «obligación de realizar más horas en actividades no lectivas o en la Semana Cultural sin ninguna compensación económica» o reconocimiento.

Asimismo, el equipo docente de la escuela musical reclama «contratos de diez meses completos», con septiembre y junio incluidos para labores de organización y evaluación. También que se acutalice el salario conforme al convenio y el «reconocimiento y remuneración de todas las horas no lectivas».

Por otro lado, exigen un «presupuesto anual» para material didáctico, afinación y mantenimiento de pianos y otros servicios como internet, iluminación y «un sistema de calefacción eficaz». Los profesores de la Escuela de Música de Burgos añaden que no cederán «ni un centímetro en la defensa de estas mejoras, imprescindibles para garantizar una educación musical de calidad».

Pagos atrasados

Además de las exigencias al Ayuntamiento de Burgos, el equipo docente de la Escuela pretende recordar que la empresa gestora «continúa adeudando al profesorado los atrasos derivados de las subidas salariales establecidas en el convenio». Señalan que «nunca han sido abonados», a excepción de una parte de la plantilla.

«Aunque el curso esté transcurrido con normalidad de cara al exterior, la realidad interna confirma una falta total de avances» Equipo docente de la Escuela de Música de Burgos

Aclaran que estas peticiones han sido «reclamadas formalmente» y explican que, «si la empresa actual no asume estos pagos, la nueva adjudicataria deberá hacerse cargo». «Aunque el curso esté transcurrido con normalidad de cara al exterior, la realidad interna confirma una falta total de avances», concluyen en su comunicado.

El conflicto de la Escuela de Música de Burgos comenzó en septiembre

El nuevo pliego sube las cuotas por ser alumno de la Escuela de Música de Burgos un 18%, a la vez que elevaba el precio del pliego en un 85,5%. Este se redactaba tras el conflicto surgido en septiembre, cuando el equipo docente de la Escuela exigía al Ayuntamiento de Burgos y a la empresa gestora que publicaran los horarios, matrículas y fechas de comienzo de curso.

De hecho, días antes la empresa adjudicataria del contrato solicitaba no reanudar el curso y desistir de la prórroga. Sin embargo, el Juzgado Contencioso Administrativo de Burgos desestimaba la medida por la importancia e «interés general de los alumnos» de la escuela.

Este desencuentro provocó la manifestación de más de un millar de personas para defender la Escuela de Música y exigir la continuación del centro cultural. Más tarde, el PSOE tendía la mano al Partido Popular para desbloquear el conflicto, una propuesta aceptada por la regidora de la ciudad, Cristina Ayala. Finalmente, el curso comenzaba el 15 de octubre.

Ahora, tres meses más tarde, el contrato no se ha cerrado pero, al leer las cláusulas, los profesores de la Escuela de Música de Burgos no confían en que se vayan a cumplir sus exigencias laborales y otras peticiones para continuar su labor docente.

