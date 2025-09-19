Ayala acepta la oferta del PSOE de ir de la mano para desbloquear el conflicto de la Escuela de Música Pese a ello el Pleno no ha arrancado el consenso en la propuesta socialista de hacer un contrato puente con el concesionario; sí hubo unanimidad en la proposición de Vox de revisión y ampliación del presupuesto

Julio César Rico Burgos Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:22 Comenta Compartir

El Pleno del Ayuntamiento de Burgos ha manifestado el apoyo a las familias, a los usuarios y al profesorado de la Escuela Municipal de Música. La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha aceptado una invitación de la socialista Nuria Barrio para ir de la mano a la hora de negociar, tanto con el actual cesionario del servicio, como con los técnicos municipales para encontrar la mejor fórmula para que la escuela inicie cuanto antes su curso.

La parte final del pleno a suavizado las bruscas intervenciones de PSOE y PP en el debate de una propuesta socialista que buscaba encontrar la fórmula para empezar el nuevo curso de la escuela de música en el plazo de un mes. Los grupos de la oposición votó a favor y el PP se ha opuesto radicalmente. Un enfrentamiento que van más allá de la búsqueda de soluciones y que parece una guerra ideológica lejos de la solución de los problemas cotidianos. Al menos así lo evidenciado el debate asociado a esta proposición.

Mientras las familias y los profesores e incluso personal del Ayuntamiento de Burgos se manifestaban el jueves en el Espolón, reclamando a la alcaldesa, Cristina Ayala, una solución a este problema, el Pleno se convertía en un cruce de acusaciones y de reproches. La portavoz del equipo de gobierno Andrea Ballesteros defendía una gestión que juicio de la oposición ha sido errática; la portavoz del PSOE en esta materia, Nuria Barrio, echaba en cara a la alcaldesa de desconocer que pasaba con la escuela, y Ayala acusaba de «manipular políticamente al PSOE sobre la situación de la Escuela.

En aras a buscar un consenso, que en este tema como en otros, parece imposible, la portavoz del equipo de gobierno Andrea Ballesteros, instó al PSOE a retirar la última parte de la proposición en la que hace referencia al modelo de contrato transitorio para retomar en el plazo de un mes las clases. Sin embargo, el PSOE no lo aceptó.

La realidad es que la Escuela Municipal de Música no ha comenzado el curso debido a que el adjudicatario -al que la Junta de Gobierno le instó a seguir este curso con el servicio con el contrato caducado- ha decidido no seguir con la prestación del servicio. En numerosas ocasiones, el propio adjudicatario y el profesorado ha manifestado que la dotación económica no llega para pagar y los medios no son los adecuados.

El equipo de Gobierno perseguía seguir con este contrato caducado hasta la «adjudicación del siguiente». El caso es que la administración de la Escuela «ha cobrado las cuotas, pero no se ha abierto la matrícula a los nuevos alumnos, como aseguraban este jueves en la manifestación los padres y madres de los alumnos.

Ya a finales del pasado curso, el profesorado de la escuela emprendió distintas movilizaciones, concentraciones y algunos paros parciales reclamando «lo mínimo para poder trabajar con dignidad y ofrecer al alumnado la educación que se merece». En el comunicado emitido en aquel momento denunciaban «la falta total de reacción de los responsables económicos y políticos de la precariedad laboral y material que denunciaban que siguen sin dar respuesta a las demandas».

Servicio público

Los tres grupos municipales abundan en que la Escuela es un servicio público, municipal «y de interés social incuestionable». Pero el cruce de reproches ha sido constante a lo largo de todo el Pleno. El PSOE ha echado en cara al PP que Burgos no puede «pretender una Capitalidad Cultural sin atender lo más básico, que es apostar por la educación y la cultura».

Hay que garantizar un contrato puente para asegurar el curso hasta que no haya contrato nuevo. Pero el PSOE entiende que la mejor fórmula es se puede adoptar «es mediante un procedimiento negociado sin publicidad» con la empresa actual dado que «es la única que puede garantizar el inicio del curso en un plazo inferior a un mes». Posteriormente ya se realizará un nuevo pliego para la escuela.

Propuesta de Vox

También Vox se ha llevado al Pleno su propuesta concreta sobre la Escuela de Música. En ella ha pedido la revisión y ampliación del presupuesto asignado a su gestión «fundamentada en un estudio económico que garantice la viabilidad efectiva de la prestación del servicio». Pretenden que se fije la partida presupuestaria para reparar el recinto del Convento de las Bernardas, sede de la Escuela; y que se aseguren contratos «dignos, estables y acordes a su cualificación profesional» para el profesorado. Ha salido por unamidad.