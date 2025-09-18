BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Parte del trazado por el S3 y el S4. BC

Proyectan en Burgos un gran parque lineal entre el HUBU y la estación de trenes

La inversión prevista es de 3,7 millones de euros en una intervención de más de tres kilómetros y 131.000 metros cuadrados para mejorar un espacio que separe Príncipes de Asturias de la jardinería y el paseo

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:13

El presidente de la comisión de Medio Ambiente y Sanidad, Carlos Niño, y el de Urbanismo, Juan Manuel Manso, han presentado uno de los grandes proyectos que el Ayuntamiento de Burgos quiere llevar a cabo en el próximo ejercicio. Se trart del Jardín del Hospital Universitario de Burgos (HUBU). De hecho «irá en el próximo presupuesto», como ha confirmado Manso.

Es un plan urbanístico que va a conectar el hospital con la Estación Rosa de Lima Manzano como un corredor verde. Se trata de una inversión de 3.795.774 euros para intervenir en 131.000 metros cuadrados, un proyecto «medio ambiental y artístico» y 3,5 kilómetros. El plazo de ejecución son 15 meses, con lo que la obras se va llevar a cabo en dos ejercicios, hasta finales de 2027.

En este sentido, Niño ha subrayado que más que un jardín botánico se trata de una zona con «bosque, dehesa, pradera, frutales y otras especies», como ha señalado el edil. Eso en la zona ajardinada y de paseo, que se verá mejorado en este aspecto ya que, en la actualidad, esta zona «tiene una diversidad reducida».

Los planes del Ayuntamiento de Burgos han recibido las aportaciones de colectivos de la ciudad implicados en la movilidad o en otras áreas, caso de Burgos con Bici, Andando Burgos y otras.

Este parque hará «de barrera», como si fuera un parque fronterizo, con carril bici, juegos de calistenia en dos partes del parque; juegos con movimiento, fuentes interactivas, circuitos y juegos de agua, zonas de picnic y de terapia

La idea es dar valor a una franja urbana que comprende entre el barrio de Vista Alegre y Villímar por el S3 y S4, un «área de expansión» urbana que, además, llevaría la construcción de un «chiringuito». Por lo que respecta al carril bici, se demolerá «parte del actual» y se llevará «a un lateral». Manso estima que el actual está un tanto deteriorado «y con mal trazado».

Urbaneja II

El Ayuntamiento de Burgos no ha olvidado la idea de construir un centro sociosanitario, al estilo del Graciliano Urbaneja, en la parcela dotacional frente al Hospital Universitario. Manso ha explicado que una vez que la universidad de BURGOS no va a utilizar ese zona para la construcción de la facultad de medicina, sino que esta irá al divino Vallés, el Ayuntamiento va a retomar la idea de realizar este centro. Eso si todavía los proyectos deberán de esperar un tiempo.

El Ayuntamiento va a retomar la idea de realizar este centro. Eso si todavía los proyectos deberán de esperar un tiempo.

