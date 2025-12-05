BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del cementerio de Burgos. JCR

El problema de las filtraciones en el cementerio de Burgos toca su fin: las obras de drenaje empezarán en 2026

El Ayuntamiento ha dispuesto una reserva presupuestaria de 1,15 millones de euros para realizar estas obras que empezarán por la parte más moderna

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:25

Comenta

Los problemas de filtraciones de agua que sufre el cementerio de San José en Burgos están próximos solucionarse. El Ayuntamiento aprobaba hace unas semanas el plan de obras de drenaje del camposanto. Se trata de un proyecto de 1,15 millones de euros, que se va a desarrollar a lo largo del primer semestre de 2026.

La portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, aseguraba entonces que esta actuación en el campo Santo burgalés de la Obispa, es necesaria para adecuar estas instalaciones y evitar más filtraciones. En principio, la idea es que este trabajo se puede realizar en la parte más moderna del cementerio, lugar en el que existen más problemas de filtraciones de agua para evitar el contratiempo.

También está pensado que en la zona más antigua del cementerio se lleven a cabo trabajos para drenar el agua, ya que en determinadas partes se producen inundaciones cuando llueve y es la causa del deterioro de varias tumbas y de los patios en las que están ubicadas.

Noticias relacionadas

Una unidad móvil medirá la calidad del aire en tres barrios de Burgos

Una unidad móvil medirá la calidad del aire en tres barrios de Burgos

Burgos se queda sin el gran elemento decorativo de Navidad este año

Burgos se queda sin el gran elemento decorativo de Navidad este año

Burgos se endeudará con préstamos hasta los 25,2 millones para las inversiones de 2026

Burgos se endeudará con préstamos hasta los 25,2 millones para las inversiones de 2026

El Belén monumental que se puede visitar en Burgos y suma nuevas escenas

El Belén monumental que se puede visitar en Burgos y suma nuevas escenas

La Junta de Gobierno celebrada en la tercera semana de noviembre, autorizaba el gasto y el inicio de los trabajos para realizar el proyecto. Esta obra se gestionará a través del presupuesto de Medio Ambiente y Sanidad. Las actuaciones se enmarcan dentro de un proyecto más amplio de la concejalía para adecentar la necrópolis de Burgos.

Más espacio para enterramientos en Burgos

En este sentido, en el mes de febrero de este año se conocía que el cementerio contaría con 765 nuevos espacios en los cinco años próximos para proceder al entierro de cadáveres. Todo ello, en función de la demanda que haya por el enterramiento o por la cremación, que conllevaría un ahorro importante de espacio.

En este sentido, el Ayuntamiento también tiene previsto que se levanten nuevos columbarios.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Burgos se queda sin el gran elemento decorativo de Navidad este año
  2. 2 Detenida por robar material de obra y juegos de llaves de una furgoneta en Burgos
  3. 3 La película rodada en Burgos y de «emociones sobrenaturales» que se estrena con éxito en México
  4. 4 El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  5. 5 Los platos de Burgos que recomienda National Geographic para viajar con el paladar
  6. 6 Sonorama 2026: cartel completo, venta de entradas y otras novedades para la nueva edición
  7. 7 La borrasca Claudia y la nieve hacen de noviembre el mes más pasado por agua en Burgos desde 2020
  8. 8 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este jueves 4 de diciembre
  9. 9 Una unidad móvil medirá la calidad del aire en tres barrios de Burgos
  10. 10 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta El problema de las filtraciones en el cementerio de Burgos toca su fin: las obras de drenaje empezarán en 2026

El problema de las filtraciones en el cementerio de Burgos toca su fin: las obras de drenaje empezarán en 2026