El problema de las filtraciones en el cementerio de Burgos toca su fin: las obras de drenaje empezarán en 2026

Los problemas de filtraciones de agua que sufre el cementerio de San José en Burgos están próximos solucionarse. El Ayuntamiento aprobaba hace unas semanas el plan de obras de drenaje del camposanto. Se trata de un proyecto de 1,15 millones de euros, que se va a desarrollar a lo largo del primer semestre de 2026.

La portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, aseguraba entonces que esta actuación en el campo Santo burgalés de la Obispa, es necesaria para adecuar estas instalaciones y evitar más filtraciones. En principio, la idea es que este trabajo se puede realizar en la parte más moderna del cementerio, lugar en el que existen más problemas de filtraciones de agua para evitar el contratiempo.

También está pensado que en la zona más antigua del cementerio se lleven a cabo trabajos para drenar el agua, ya que en determinadas partes se producen inundaciones cuando llueve y es la causa del deterioro de varias tumbas y de los patios en las que están ubicadas.

La Junta de Gobierno celebrada en la tercera semana de noviembre, autorizaba el gasto y el inicio de los trabajos para realizar el proyecto. Esta obra se gestionará a través del presupuesto de Medio Ambiente y Sanidad. Las actuaciones se enmarcan dentro de un proyecto más amplio de la concejalía para adecentar la necrópolis de Burgos.

Más espacio para enterramientos en Burgos

En este sentido, en el mes de febrero de este año se conocía que el cementerio contaría con 765 nuevos espacios en los cinco años próximos para proceder al entierro de cadáveres. Todo ello, en función de la demanda que haya por el enterramiento o por la cremación, que conllevaría un ahorro importante de espacio.

En este sentido, el Ayuntamiento también tiene previsto que se levanten nuevos columbarios.

