El Belén monumental de 120 metros cuadrados que se puede visitar en Burgos

La sala Pedro Torrecilla acogerá, hasta el próximo 5 de enero, el Belén Monumental creado por el maestro Francisco Guerrero. Este año propone un belén tradicional compuesto por dos escenas situadas a ambos lados de la sala con cerca de 120 metros cuadrados en global. Una de las novedades de este año es que se ha rebajado sensiblemente la altura de las estructuras para facilitar que los mas pequeños puedan ver con claridad todas las figuras y disfrutar de los detalles.

En una de las escenas se despliega el campo, donde se encuentra el Portal, la Anunciación, la adoración de los pastores, la paz de lo cotidinao. Entre los caminos se divisa un peregrino muy especial, el Papa Francisco, una figura que el maestro belenista trajo directamente de Roma y que camina rodeado de su rebaño para visitar al niño.

Enfrente se alza el pueblo. La villa de la Navidad con casas, escaleras, recovecos y calles llenas de detalles que invitan a la contemplación tranquila. Acogen a los Reyes de Magos que caminan sobre el puente, el palacio de Herodes. Entre las nuevas propuestas se encuentra el mercado con puestos de venta cargados de detalles, telares, huevos, fruta, carne…

Más de 140 figuras

En el Belén Monumental toman vida más de 100 figuras de gran tamaño, acompañadas de 40 de tamaño medio que se incluyen por primera vez en la composición. Completa la propuesta cerca de 300 pequeños animales: perros y gatos de diversas razas y tamaños, animales de granja lobos, cigüeñas, ciervos, flamencos, un cocodrilo, ibis… una colección que este año suma los pavos reales que aportan sus llamativos colores.

Los Belenes del mundo de la colección de los hermanos Mari y Andrés Rodrigo completan la propuesta. Una colección que presenta este año más de medio centenar de Misterios artesanos de diferentes tamaños y materiales llegados de países como Perú, India, Bangadesh y diferentes partes de nuestro país siguiendo la tradición belenista.

La sala incorpora además otros elementos, como frases que evocan el espíritu navideño y fragmentos de cuatro villancicos clásicos que evocan la tradición de la Navidad. Asimismo, y como homenaje al 150.º aniversario de Manuel Machado, el recorrido se cierra con un bello poema que el autor dedicó al Nacimiento.La sala acoge este año un espacio creativo dedicado a los más pequeños, concebido como un juego que conecta el Belén tradicional con el nuevo Belén que se instalará en Gamonal.

El Belén Monumental es uno de los más visitados de la Navidad burgalesa. El pasado año recibió cerca de 9.000 visitas.

Horarios:

Del 4 de diciembre al 20 de diciembre: Martes a viernes de 18.00 a 21.00 horas; sábados de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas; somingos de 12.00 a 14.00 horas y lunes cerrado.

Día 6 y 8 de diciembre: De 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.

Del 21 de diciembre al 5 de enero: Todos los días de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.

Los días 24, 31 de diciembre y 5 de enero de 12.00 a 14.00 horas, mientras que el 24 de diciembre y 1 de enero permanecerá cerrado.

Belén de calle en Gamonal

Una de las novedades de esta campaña navideña es la instalación de un nuevo Belén en las calles de la ciudad. En su compromiso por dinamizar y embellecer los espacios públicos, Fundación Círculo Burgos se une a la ambientación del barrio de Gamonal mediante la colocación de un Belén navideño en la calle Francisco Grandmontagne.

La pieza, realizada íntegramente en hierro y concebida como un único conjunto artístico, destaca por su cuidado diseño y su carácter contemporáneo. Con esta instalación, la Fundación busca ofrecer una propuesta estética que complemente la decoración navideña municipal, contribuyendo a engalanar el entorno urbano y a reforzar el espíritu navideño entre vecinos y visitantes. El Belén pretende convertirse en un punto de encuentro, un elemento reconocible del paisaje navideño de Gamonal y una invitación a disfrutar de la ciudad durante estas fechas tan especiales.

Para animar a todos a disfrutar del Belén y conocer este nuevo punto de animación navideña Fundación Círculo pone en marcha un sencillo sorteo navideño a través de Instagram que se pude participar hasta el El Belén está ya instalado y permanecerá en la plaza hasata el 7 de enero.

Pregón de Navidad

El jueves 18 de diciembre, la nave central de la catedral de Burgos, acoge la tradicional lectura del pregón a partir de las 20:15 horas. La pregonera de este año es la Hija de la Caridad, Sor Isabel Olazagoitia Olano, precursora del Proyecto Hombre y de Atalaya Intercultural, donde desde hace 23 años coordina el despacho de mediación laboral, un trabajo dedicado a mejorar la vida de numerosos migrantes que han llegado a Burgos. Cerrará este acto la coral ganadora del Certamen de Villancicos y el grupo Fetén Fetén que acompañará a la cantante Pasión Vega que ofrecerán un pequeño repertorio navideño. El pregón se emitirá vía streaming en el canal de YouTube de la Fundación.

Concierto de Navidad

El próximo viernes 19 de diciembre a las 19:30 horas en el Auditorio elcírculo, Ana Lopidana, 6, tendrá lugar el tradicional espectáculo de Navidad con un formato diferente. 'Highlights: Revelación', una propuesta artística que combina música en directo, iluminación escénica y video mapping. Propone una mirada íntima, espiritual y artística a la Navidad. El repertorio incluirá versiones especiales de clásicos como: Mi primera Navidad, Blanca Navidad y una emotiva interpretación de Noche de Paz, que se convertirá en el momento más simbólico de la velada. Entradas ya a la venta en entradas.ibercaja.es

Concursos de Navidad

Ya están en marcha las tradicionales actividades navideñas como son el III Edición del Concurso de Belenes escolares, el pasado año participaron cinco centros; estas Navidades contamos ya con catorce, incluidos dos de la provincia, uno de Aranda y otro de Torresandino.

El LXVII concurso de Villancicos ha recibido 22 inscripciones. Las actuaciones tendrán lugar del 9 al 11 de diciembre y se podrán seguir en directo a través del canal de YouTube de Fundación.

La coral ganadora actuará en el pregón el día 18 y, como novedad este año, la segunda clasificada participará en el espectáculo navideño que tendrá lugar el día 16 de diciembre en el Salón de Actos Plaza Nueva de Gamonal, que contará con la actuación de 'El Gran Truquini'. Se ha previsto dos pases ese día para facilitar la participación. A las 18:15 h. pase familias de la coral, entrada con invitació) y a las 19:45 h. pase público general, entrada libre hasta completar aforo.

Un espectáculo de magia que también viajará a Lerma el lunes 15 a partir de las 19.00 horas en el salón Centro Arlanza Cáritas -Fundación Círculo situado en la calle Góngora número 3, con entrada libre hasta completar aforo.

El plazo de entrega tanto del LXVII Concurso tarjetas de Navidad y el X Premio de poesía escolar navideña finaliza el jueves 11 de diciembre la recepción de trabajos se puede realizar en sede de la Fundación en Plaza de España 3, en horario de 9:00 a 14.00. Las postales y los poemas ganadores se expondrán en la vitrina de entrada de la Sala Pedro Torrecilla acompañando al Belén Monumental.

La entrega de los premios tendrá lugar el viernes 9 de enero de 2026, a partir de las 19:30 horas en el Salón de actos, Plaza España 3, Burgos.

