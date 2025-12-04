BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Plaza Mayor de Burgos. AMR

Burgos se queda sin el gran elemento decorativo de Navidad este año

En el Consistorio aluden a problemas de tramitación para contratar este tipo de elementos como ha ocurrido en ediciones anteriores

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:46

Los grandes elementos decorativos, que han atraído a miles de personas otros años para ver la Navidad de Burgos, no han encontrado hueco en la temporada 2025/2026. La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento, Andrea Ballesteros, ha informado de que este año la capital no contará con un gran elemento decorativo como ha ocurrido en anteriores ediciones.

Los flecos que colean en el modo de contratar algunos espectáculos y suministros de este tipo, por parte del Ayuntamiento de Burgos, han retraído al personal, funcionario y político, para contratar este año este tipo de elementos. Desde el Ayuntamiento, según palabras de Ballesteros, se alude a los problemas «en la compleja tramitación de algunos expedientes de contratación» que han impedido que este año se coloquen «los domos de la plaza Mayor o el proyecto de «gran formato para la Plaza del Rey San Fernando», ha lamentado la portavoz; pero ha garantizado unas Navidades «de calidad en toda la ciudad».

Sin estos elementos, y una semana más tarde que las ciudades del entorno de Burgos, la bienvenida oficial a la Navidad se celebrará este viernes 5 de diciembre, con el encendido de la iluminación festiva. Ballesteros ha anunciado que arrancará, como es habitual, en el barrio de Gamonal a las 18:00 horas. Después, irá progresivamente iluminándose la ciudad hasta llegar al centro a las 19:30 horas con el gran árbol de Navidad.

El abeto de este año tiene doce metros de altura, como el año pasado, y está compuesto por 250 puntas de pinos y una decoración muy tradicional realizada a mano, acompañado este año de la carroza de Cenicienta.

Este espacio contará también con un bosque de Navidad, que busca crear una estampa de vals con el Cascanueces y personajes típicos. Además, la asociación Flojabur instalará cuatro cabañas para vender plantas, abetos y decoración navideña.

En total, se han instalado 643 motivos lumínicos, dos árboles de gran formato y 40 elementos medianos, incluyendo «un nacimiento y elementos» distribuidos por todos los barrios. La programación navideña tendrá este año presencia destacada en el Palacio de Castilfalé y en el Centro Cívico San Juan, que ofrecerán actividades para público infantil y juvenil.

