Los restaurantes de Burgos cuelgan el cartel de 'no hay mesas' para Navidad

El sector hostelero de Burgos está viviendo actualmente un buen momento. Y es que, a pesar de la reducción del margen de beneficio y de las dificultades para encontrar personal que arrastran muchos establecimientos, lo cierto es que el sector está mostrando una tendencia muy dinámica en los últimos tiempos. Y así de hecho se prevé la campaña de Navidad, quizá la más potente de todo el año, que por el momento pinta bien.

De hecho, encontrar sitio para comer o cenar en los días centrales de las fiestas es a estas alturas harto complicado. «La gente cada vez adelanta más las reservas para evitar quedarse sin sitio», explica Enrique Seco, portavoz del sector en Burgos. Así, muchos de los locales referentes en la ciudad han colgado ya el cartel de 'no hay mesa' para los días clave.

Pero esa anticipación no sólo se observa en las reservas, sino en las propias fechas de las reuniones. Básicamente, la campaña de comidas y cenas de Navidad cada vez arranca antes. «Este fin de semana hay ya algunas, pero el próximo hay muchos restaurantes que estarán ya a tope. A partir de ahí, salvo el puente de la Inmaculada, que suele ser flojo, ya es difícil encontrar mesa para grupos relativamente grandes», señala Seco.

Esa es, de hecho, una de las grandes características habituales de la campaña. Son muchas las reservas que se gestionan para grupos grandes, ya sean de empresas, familiares o amigos. Sin embargo, el perfil de los clientes es enorme. «Hay de todo, desde grupos de tres o cuatro amigos hasta cenas de decenas de personas». Y cada perfil acude a una oferta diferente. No es lo mismo un restaurante con un salón enorme que un pequeño local con un puñado de mesas.

Oferta muy cuidada

En todo caso, eso sí, «cada vez se cuida más la carta» y el servicio que ofrecen los establecimientos, defiende Seco, quien insiste en la importancia de la campaña de Navidad para un sector que prevé cerrar el ejercicio con resultados «similares» a los del año pasado, pero que está teniendo que sortear muchos obstáculos. «La rentabilidad ha bajado debido a la carga impositiva y al incremento de los costes» de muchas materias primas.

Esa circunstancia, defiende, ha provocado un alza en los precios difícil de cuantificar habida cuenta de la enorme disparidad de circunstancias, pero que se calcula de «aproximadamente el 3%» respecto al año pasado.

