Abeto instalado el año pasado. RRH

El abeto navideño de la Plaza Mayor de Burgos será similar al del año pasado, que ya tuvo una gran acogida

Sobre una estructura metálica se irán engrosando hasta 60 pequeños abetos que formarán el gran árbol de Navidad. Sale por una licitación de 25.000 euros

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Lunes, 13 de octubre 2025, 19:26

Comenta

Aún quedan algo menos de tres meses para la llegada de la Navidad. Pero el Ayuntamiento de Burgos ya está trabajando para la decoración que van a tener las calles en los 40 días de celebraciones y luz de las calles. Si hace unas semanas se empezó por colocar las primeras instalaciones eléctricas para la iluminación, ahora toca el árbol navideño

El Ayuntamiento de Burgos ha sacado el concurso para licitar el árbol de Navidad que se colocará en la plaza Mayor por 25.000 euros. Esa cantidad incluye el suministro del montaje y el desmontaje de la estructura de 60 pequeños abetos que formarán este gran árbol navideño. Es muy similar al instalado el año pasado, y que congregó alrededor de él a numerosos burgaleses para tomarse fotografías.

Desde el Ayuntamiento de Burgos se indica que las pasadas navidades, la Concejalía de Desarrollo Económico, Innovación, Empleo, Comercio y Consumo apostó por un concepto de árbol de Navidad consistente «en una gran Estructura» compuesta por numerosos abetos naturales, lo cual le confirió al árbol final el «aspecto de un abeto gigante y frondoso», resultando muy vistoso y del gusto del público en general. Por ese motivo, se apuesta por repetir el mismo concepto de composición de árbol navideño.

El montaje deberá estar totalmente finalizado y probado el viernes 28 de noviembre de 2025. La retirada se iniciará a partir del 8 de enero de 2026 y deberá estar finalizada como máximo el día 15 de enero del año que viene. La duración del contrato abarcará las Navidades de este año, con opción de una prórroga para el período de Navidad 2026-27.

La instalación irá en una estructura metálica en forma cónica como soporte del árbol, de al menos nueve metros de altura, en la cual se dispondrán los diferentes abetos naturales en un número no inferior a 60 abetos naturales de la especie 'Abies Nordmanniana' de diferentes tamaños, con una altura en torno a entre 1,75 a 2,10 metros.

Estos abetos se conocen como caucásicos y su cultivo se concentra en el norte de España, en climas frescos y húmedos con suelos bien drenados, que son condiciones similares a las de su área de origen en las montañas del Cáucaso .

