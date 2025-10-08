BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las imágenes que se recogen en el libro.

Ver 8 fotos
Una de las imágenes que se recogen en el libro. BC

La memoria fotográfica de Burgos de 1923 a 1975, resumida en un libro de 395 páginas

La vida costumbrista, el urbanismo, la Guerra Civil, el papel de la mujer en la fotografía, el arte y el patrimonio son protagonistas de los textos y las fotos del fondo del Photo Club

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:32

Comenta

La historia viva de la provincia entre 1923 y 1975 ya tiene una memoria plasmada en un libro de 395 páginas editado por la Diputación Provincial de Burgos. En el libro han trabajado «nueve personas» para recoger 435 imágenes que plasman la vida de Burgos.

Los autores han sido los profesores e investigadores de la Universidad de Burgos Mar Chicharro, Fátima Gil, Julián Hoyos, Ainara Miguel, Rubén Olalla, Ana Peña y María José Zaparaín, coordinados por Lena Saladina Iglesias y Miguel Moreno.

Los cambios de capital y provincia

El libro es un resumen de fotografías que custodia el fondo fotográfico del Photo Club. Burgos desde la fotografía de Gonzalo Miguel Ojeda. Según Moreno, el libro borda el estudio de la colección de 20.000 imágenes que se conservan en el Archivo Provincial del Monasterio de San Agustín que adquirió la Diputación en 1978.

Noticias relacionadas

El I Concurso de Fotografía de los Valles Pasiegos de Burgos invita a descubrir el patrimonio natural de esta comarca

El I Concurso de Fotografía de los Valles Pasiegos de Burgos invita a descubrir el patrimonio natural de esta comarca

Un corto made in Burgos, seleccionado para el festival Rueda con Rueda

Un corto made in Burgos, seleccionado para el festival Rueda con Rueda

La fotografía como salvavidas: Burgos impulsa un concurso nacional para fomentar la adopción de perros y gatos

La fotografía como salvavidas: Burgos impulsa un concurso nacional para fomentar la adopción de perros y gatos

Moreno ha explicado que el texto recoge los cambios observados en la capital y provincia a través de las imágenes de la colección, «el urbanismo, la Guerra Civil, el papel de la mujer en la fotografía, la imagen proyectada a través del archivo y el patrimonio histórico, cuyo fondo ocupa más de la mitad de la colección».

El libro forma parte de una trilogía que empezó con las fotos de Juan Antonio Cortés y Alfonso Vadillo, que ya contaban con monografías, y ahora la de Gonzalo Miguel Ojeda, que conserva acontecimientos oficiales y particulares, retratos y reportajes y hace un recorrido desde la monarquía de Alfonso XIII, la Segunda República y la Guerra Civil hasta buena parte del franquismo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se escapa una vaquilla en las fiestas de un pueblo de Burgos y hiere a un hombre en su huida
  2. 2 Así es la nueva especialidad de una conocida cadena de pizzas inspirada en Burgos
  3. 3 Silvia Sedano, enfermera de Maternidad del HUBU: «El camino es que uno decida cómo quiere alimentar a su hijo; y todo es bueno»
  4. 4 Herida una mujer en un atropello en Burgos
  5. 5 Tres detenidos, dos de ellos menores, por amenazas y malos tratos en Burgos
  6. 6 Herido un varón tras salirse de la vía y quedar atrapado en Burgos
  7. 7 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 7 de octubre
  8. 8 La historia de la calle principal del barrio de los chamarileros en Burgos
  9. 9 Las obras del nuevo hospital de Aranda superan su ecuador
  10. 10 Un corto made in Burgos, seleccionado para el festival Rueda con Rueda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta La memoria fotográfica de Burgos de 1923 a 1975, resumida en un libro de 395 páginas