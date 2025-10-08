La memoria fotográfica de Burgos de 1923 a 1975, resumida en un libro de 395 páginas La vida costumbrista, el urbanismo, la Guerra Civil, el papel de la mujer en la fotografía, el arte y el patrimonio son protagonistas de los textos y las fotos del fondo del Photo Club

Una de las imágenes que se recogen en el libro.

Julio César Rico Burgos Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:32

La historia viva de la provincia entre 1923 y 1975 ya tiene una memoria plasmada en un libro de 395 páginas editado por la Diputación Provincial de Burgos. En el libro han trabajado «nueve personas» para recoger 435 imágenes que plasman la vida de Burgos.

Los autores han sido los profesores e investigadores de la Universidad de Burgos Mar Chicharro, Fátima Gil, Julián Hoyos, Ainara Miguel, Rubén Olalla, Ana Peña y María José Zaparaín, coordinados por Lena Saladina Iglesias y Miguel Moreno.

Los cambios de capital y provincia

El libro es un resumen de fotografías que custodia el fondo fotográfico del Photo Club. Burgos desde la fotografía de Gonzalo Miguel Ojeda. Según Moreno, el libro borda el estudio de la colección de 20.000 imágenes que se conservan en el Archivo Provincial del Monasterio de San Agustín que adquirió la Diputación en 1978.

Moreno ha explicado que el texto recoge los cambios observados en la capital y provincia a través de las imágenes de la colección, «el urbanismo, la Guerra Civil, el papel de la mujer en la fotografía, la imagen proyectada a través del archivo y el patrimonio histórico, cuyo fondo ocupa más de la mitad de la colección».

El libro forma parte de una trilogía que empezó con las fotos de Juan Antonio Cortés y Alfonso Vadillo, que ya contaban con monografías, y ahora la de Gonzalo Miguel Ojeda, que conserva acontecimientos oficiales y particulares, retratos y reportajes y hace un recorrido desde la monarquía de Alfonso XIII, la Segunda República y la Guerra Civil hasta buena parte del franquismo.

