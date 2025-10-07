Un corto made in Burgos, seleccionado para el festival Rueda con Rueda 'Caminos cruzados', creado por Pelunosky Productions, participa en el festival vallisoletano de cortometrajes

Una bodega, un cura esposado, una cena que va desapareciendo y un polígrafo. Estos son algunos de los ingredientes que los burgaleses Diego y Rocío, de Pelunosky Productions, han utilizado para rodar un cortometraje que participa en el concurso Rueda con Rueda de 2025.

La cinta se llama 'Caminos cruzados' y, durante sus casi diez minutos de duración, pone los pelos de punta. ¿Por qué esposan a un cura? ¿Qué secreto esconden sus protagonistas? ¿Quién es la misteriosa Laura? Son interrogantes que el espectador intenta desvelar a la par que el cortometraje rodado entre Burgos y Valladolid va tomando forma.

En la cinta, Ricardo pretende descubrir por la fuerza dónde está Laura. Para ello interroga a Marky, un chico con el que comparte pasado. El interrogatorio ocurre en una bodega. Concretamente, en Félix Sanz, en la localidad vallisoletana de Rueda.

Hasta allí se desplazó el equipo de rodaje de Pelunosky Productions. Diego Sebastián como director y guionista, Rocío Ramírez como directora de producción y Luis Martín como director de fotografía. Estas tres figuras estuvieron acompañadas de otras 17 personas, incluidos varios jóvenes de Burgos.

Equipo de 'Caminos cruzados'. Pelunkosky Productions

La grabación se realizó durante tres días en las provincias de Burgos y Valladolid. En ella participó un equipo de 20 integrantes, incluido el joven actor valenciano Pablo Montoliu (cura Marky) y el veterano intérprete José M. Taracido (Ricardo).

Rodado con vino de Rueda

Después de rodar el cortometraje 'Tres gángsters y un ruso' y 'Click', los chicos de Pelunosky Productions buscaban un nuevo reto. Fue entonces cuando llegó a sus manos el festival Rueda con Rueda, en el que una de las premisas para participar es que en la cinta aparezca una botella de vino de esta Denominación.

Para los chicos de Pelunosky Productions, este criterio no fue un impedimento, más bien un impulso para presentar su idea plasmada en 'Caminos Cruzados'. Para Diego Sebastián, director y guionista, fue «sorprendente» lo rápido que la historia llegó a él.

«Tenía muy claro que 'Caminos Cruzados' debía ser una experiencia que mantuviera al borde del asiento al espectador», confiesa el joven cineasta de Burgos. En cuanto al plató de grabación, la bodega Félix Sanz, su directora de producción, Rocío Ramírez, destaca que fue «un privilegio», dado que fue el «escenario perfecto» para rodar la historia.

'Caminos cruzados' participa así poniendo el sello burgalés en el concurso Rueda con Rueda de 2025. Los espectadores que lo deseen pueden votar por el cortometraje 'made in' Burgos al visualizarlo en YouTube, dando a 'me gusta' y dejando un comentario.

'Caminos cruzados' compite en el festival de cortometrajes Rueda con Rueda con otras 17 producciones por el momento, dado que la convocatoria continúa abierta hasta el viernes 10 de octubre. Después, un jurado formado por profesionales escogerá los cortometrajes más destacados, donde la cinta con sello burgalés aspira a ser incluida.

