Burgos busca posicionarse como plató natural de cine y series

Valla del campo de prisiones de Betterville de la película 'El bueno, el feo y el malo', rodada en Burgos.

BURGOSconecta Burgos Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:42 Comenta Compartir

La Burgos Film Commission ha presentado los avances alcanzados en los últimos meses con el objetivo de reforzar la imagen de Burgos como destino de cine y visibilizar el potencial del territorio en el ámbito audiovisual.

En el ámbito de los rodajes, Burgos ha sido escenario de producciones de distinta envergadura, entre las que destaca el largometraje nacional 'La bola negra', dirigido por Los Javis, considerado uno de los títulos más esperados del cine español reciente así como la producción 'Buen Camino' de origen italiano ambientada en el Camino de Santiago lo que refuerza la proyección internacional de la ciudad y la provincia. A ello se suman cortometrajes, videoclips musicales y documentales que reflejan la diversidad de proyectos interesados en la ciudad y la provincia y evidencian el impacto cultural, económico y turístico derivado de la actividad audiovisual.

Del mismo modo, la modernización digital ha supuesto la puesta en marcha de una nueva página web www.burgosfilmcommission.org que simplifica el acceso para localizaciones y profesionales, incorpora una imagen renovada y optimizada y facilita la búsqueda de información con un enfoque atractivo orientado a posicionar Burgos como plató natural.

Proyección Internacional en San Sebastián

La proyección internacional tendrá un hito destacado el martes 23 de septiembre en el marco del Festival de Cine de San Sebastián, con la participación en el Programa Experiencias impulsado por Spain Film Commission. En este espacio se presentará la ruta turística vinculada al rodaje de 'El bueno, el feo y el malo' en el entorno de la comarca del Arlanza con el propósito de profesionalizar el turismo cinematográfico e implicar al sector turístico, agentes locales y asociaciones de la zona. La iniciativa contará con una mesa redonda en la que participarán representantes de Netflix, Telefónica Broadcast Service y el director Julio Medem, junto a la representación institucional de la Burgos Film Commission.

Formación audiovisual

La formación constituye otro de los ejes prioritarios. En colaboración con la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC), arranca en Burgos el programa OFF ESCAC, con nueve cursos previstos entre septiembre de 2025 y enero de 2026 en el Fórum Evolución, el Centro de Creación Escénica La Parrala y el Centro Cultural Vela Zanetti de Milagros.

Esta iniciativa tiene como finalidad reforzar el talento local y la capacitación profesional, con el propósito de nutrir los equipos de producción que desarrollan sus trabajos en Burgos. Su objetivo es formar nuevas generaciones de creadores y técnicos y fomentar la empleabilidad en el sector audiovisual.

Los cursos abordan áreas como el desarrollo de cortometrajes, el manejo de herramientas profesionales, la interpretación ante la cámara y otras especializaciones técnicas y artísticas, siempre con un enfoque práctico y actualizado. La programación cuenta con la participación de profesionales de la industria vinculados a Burgos, entre ellos Saúl González Abejón (Damnation Films), la asociación Arawake, Carlos del Hierro, Ramón Sánchez Orense y la Asociación Cultural El Mostacho.