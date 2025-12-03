BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Vista del bar y la casa anexa de Santa María Ribarredonda, en Burgos. BC

El bar y la casa que se alquilan por 60 euros al mes en un pueblo de Burgos con luz y pellets subvencionados

Santa María Ribarredonda quiere que el servicio hostelero no se pierda en el pueblo, que cuenta con 95 habitantes

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:15

A unos 60 kilómetros de Burgos, camino por la N-I, en La Bureba, se erige el municipio de Santa María Ribarredonda, previamente también escrito como 'Rivarredonda'. Ahora, este pueblo de 95 habitantes censados alquila un bar, acompañado de una casa.

Se trata del local hostelero y la vivienda anexa ubicados en la plaza Fernández Valderrama, número 16. Este espacio tiene, en total, 215 metros cuadrados y se alquila durante un año, aunque el contrato de este bar se puede prorrogar de forma anual hasta un máximo de cinco años.

Respecto al precio de alquiler del bar del pueblo de Burgos, el Ayuntamiento de Santa María Ribarredonda ha estipulado una cantidad de salida de 50 euros al mes más IVA (60,50 euros). Este precio podrá aumentarse en cantidades de diez euros, hasta un máximo de 150 euros al mes más IVA (181,50 euros).

Luz y pellets subvencionados en el bar de Santa María Ribarredonda

Para poder alquilar el bar de Santa María Ribarredonda, el Consistorio de este pueblo de Burgos ha establecido unos criterios. Estos se detallan en el pliego de adjudicación, disponible en la plataforma de contratación del Estado.

Se valorará el precio más alto para alquilar el bar con hasta diez puntos y la experiencia en hostelería con hasta 20 puntos. El compromiso a empadronarse en Santa María Ribarredonda se premiará con diez puntos y los cursos relacionados con las hostelería con hasta diez puntos. Tener el curso de manipulación de alimentos se premiará con un punto.

Por otro lado, la memoria de los trabajos a realizar en el bar, actividades y oferta gastronómica se valorará con hasta 20 puntos más. El horario previsto para este bar, según el pliego de condiciones, es de 10:00 a 22:00 en invierno y hasta las 00:30 en verano, con un día de descanso semanal.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Santa María Ribarredonda subvencionará el gasto de luz de noviembre a marzo con 250 euros al mes. En el caso de los pellets, el Consistorio abonará 125 euros mensuales de noviembre a abril. Al arrendatario se le exigirá una garantía definitva de 1.000 euros por gestionar el bar de este pueblo de Burgos.

El plazo para presentar ofertas y poder alquilar el bar de Santa María Ribarredonda termina el jueves, 4 de diciembre, a las 14:00 horas. Las propuestas se podrán entregar en la secretaría del pueblo de Burgos.

