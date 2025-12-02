BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen de La Lupy Perfecta, la pizza premiada. LMP

La tercera mejor pizza de Castilla y León se puede comer en Burgos

'La Lupy Perfecta', la creación de La Rima, ha conseguido este título en el III Campeonato de Pizza de España

Adrián Miguel Ruiz

Burgos

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:45

La Rima Fast Food Gourmet, el restaurante de la capital burgalesa, ha conseguido revalidar el título de tercera mejor pizza de Castilla y León en el III Campeonato de España de Pizzas, tal y como lo consiguió el año pasado. El público y un equipo de inspectores gastronómicos han deliberado que 'La Lupy Perfecta', la creación con la que ha participado este año el local, merece este reconocimiento.

Esta nueva propuesta nace en una búsqueda por encontrar el encanto y el equilibrio en cuanto a visión y sabor se refiere. Este premio supone un cierre a un año en el que el restaurante también participó en el torneo regional de hamburguesas.

Y es que 'La Lupy perfecta' tiene toques que desembocan en el Mediterráneo. Se compone de flor di late, jamón asado a la brasa, pesto, burrata y pistacho, ingredientes que recuerdan al lugar del nacimiento de la pizza: Italia. Todo esto acompañado de una salsa de yogur que te transporta a la zona este del continente europeo.

Una competición con toques castellanos

El III Campeonato de España de Pizzas se ha celebrado entre el pasado 30 de octubre y el 23 de noviembre. En él, se han dado cita 145 locales de todo el país, 9 de Castilla y León, incluyendo el único restaurante de la provincia de Burgos: La Rima. Todos ellos luchaban por conseguir el título de mejor pizza de España.

Por delante de 'La Lupy perfecta' se han colocado 'La Montenegro' y 'Francy Vincy'. La primera, creación del restaurante La Felisa de León, ha conseguido además el segundo puesto a nivel nacional. En el caso de la segunda, se trata de una pizza del local palentino Kuró, que consiguió el primer lugar regional el pasado año.

A nivel nacional, 'Kaori Chan', del restaurante valenciano Harinella, ha conseguido alzarse con el reconocimiento de mejor pizza de España. El podio lo completan la mencionada anteriormente 'La Montenegro' y la 'Circus' del local sevillano La Bicicleta.

