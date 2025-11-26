El restaurante de la provincia de Burgos que ha quedado segundo en la final regional de hamburguesas Un local de Miranda de Ebro destaca con su Black Burger en la competición celebrada este martes, 25 de noviembre, en Madrid

El restaurante Acero, ubicado en la calle Ciudad de Haro, número 2, se ha convertido en el gran protagonista burgalés de la Golden Ibérica Burger 2025 tras alzarse con el subcampeonato de Castilla y León en la final autonómica celebrada este martes, 25 de noviembre, en Madrid.

El local mirandés conquistó al jurado con su propuesta, la Black Burger, una creación que el propio establecimiento define como «un verdadero espectáculo de hamburguesa que conquista a quienes la prueban». La receta destaca por su llamativo pan brioche negro y una combinación de ingredientes que fusionan textura, aroma e intensidad: carne de ternera cocinada al gusto, tacos de bacon, queso cheddar fundido y pulled pork desmenuzado, todo ello rematado con una mayonesa de trufa que potencia y equilibra los sabores.

Campeones del concurso

La competición, que reunió a los mejores locales de la comunidad, coronó como campeón al Restaurante El Comienzo, de Ávila, con su hamburguesa Capo Di Burger. El tercer puesto recayó en la Hamburguesería Colagón, de Tordesillas (Valladolid), gracias a su propuesta La Diabla Picantona.

Junto al restaurante Acero, también participaron como finalistas autonómicos Nuevo Teruel (Soria) y La Rima Fast Food Gourmet (Burgos), en una edición marcada por la variedad y la calidad de las propuestas. Todos estos fueron seleccionados entre diez participantes en total de la Comunidad Autónoma, entre ellos, cuatro eran de Burgos.

¿Qué es la Golden Ibérica Burger?

En su primer año, la Golden Ibérica Burger está logrando consolidarse como un fenómeno cultural que reivindica la hamburguesa como un espacio creativo donde convergen tradición, innovación y producto local.

El campeonato ha ido recorriendo España y Portugal en este 2025 en busca de las propuestas más originales del panorama gastronómico, ofreciendo visibilidad tanto a grandes nombres como a pequeños locales con identidad propia.

El subcampeonato del restaurante Acero no solo reconoce el talento culinario del establecimiento mirandés, sino que sitúa a Burgos y a Miranda de Ebro en un lugar destacado dentro del circuito gastronómico regional. Su Black Burger, convertida ya en su creación estrella, promete seguir dando que hablar.