Burgos celebra 10 años como Capital de la Gastronomía de la Unesco con 21 ciudades europeas Es una más de las acciones que proyectan a la ciudad como candidata a ser en 2031 Capital Europea de la Cultura

Julio César Rico Burgos Martes, 25 de noviembre 2025, 07:56

La ciudad de Burgos celebra durante estos días la conmemoración de su 10º aniversario como Capital de la Gastronomía de la Unesco con la acogida de 21 ciudades europeas. Burgos se convierte en anfitriona de países como Italia, Portugal, Francia y otras ciudades de España.

Con este marco, Burgos va a presentar las líneas de trabajo del 'Club de Producto Ciudad Creativa de la Gastronomía'. Este espacio pretende identificar los productos más relevantes de la gastronomía local y compartir experiencias con el resto de participantes.

Qué objetivos se buscan

Según ha detallado la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, este club gastronómico busca ensalzar «los productos más relevantes» y establecer dinámicas de cooperación con otras ciudades. La iniciativa forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado con fondos europeos.

Así, la ciudad de Burgos elebra también el décimo aniversario de su proclamación como Capital de la Gastronomía de la Unesco. Una carrera que Ayala ha recordado y que se inició en 2013 cuando la ciudad fue «Capital Española de la Gastronomía»; ya en 2015 llegaría su designación como «Capital de la Unesco de la Gastronomía».

Reconocimiento Michelin en Burgos

Como consecuencia de la promoción en materia gastronómica a lo largo de este tiempo, Burgos cuenta con «dos estrellas Michelin en la ciudad y cuatro en el conjunto de la provincia», ha recordado la regidora.

Este acto se enmarca «en la estrategia Burgos 2031, vinculada a su candidatura como Ciudad Europea de la Cultura». La organización corre a cargo de la Sociedad de Promoción ProBurgos, reforzando su línea de trabajo «en cooperación y proyección continental». La cita busca consolidar una «red estable de colaboración entre territorios», como ha precisado Cristina Ayala.

Innovación y cooperación entre ciudades

La idea es «avanzar en innovación gastronómica» y reforzar la «cooperación» entre ciudades, ha dicho. Por su parte, la representante de la Comisión Nacional Española de Cooperación con la Unesco, Isabel Ortega, ha explicado que la programación incluye presentaciones de las ciudades participantes, entre ellas las doce españolas, tras la incorporación de Zaragoza.

También habrá encuentros con promotores locales de «distintas industrias creativas», así como visitas culturales para «explorar sinergias con otras redes de la organización, como Patrimonio Mundial o Patrimonio Cultural Inmaterial», ha apuntado.

