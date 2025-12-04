Un viaje con el paladar: los platos de Burgos que recomienda National Geographic De la morcilla IGP al lechazo, una ruta gastronómica por los sabores únicos que definen la provincia burgalesa

Imagen creada en la que se muestran los platos o productos que National Geographic recomienda de Burgos

Natalia Sáez Ursúa Burgos Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:51

La conocida revista National Geographic ha señalado los productos y platos que no pueden faltar en ningún viaje a Burgos. Con una gastronomía marcada por siglos de tradición y una geografía que moldea sus sabores, la provincia se revela como un destino imprescindible para los amantes de la buena mesa.

La gastronomía burgalesa es mucho más que una simple lista de ingredientes o recetas. Cada bocado ofrece una experiencia que combina sabor, cultura y memoria colectiva, convirtiendo a la mesa de Burgos en un auténtico viaje sensorial y cultural que no se olvida.

Morcilla de Burgos

Entre los productos más emblemáticos se encuentra la morcilla de Burgos, un embutido con Indicación Geográfica Protegida cuya receta tradicional lleva cebolla, sangre de cerdo, manteca y especias, documentada desde el siglo XV.

Ampliar Morcilla de Burgos en la I Feria de la Morcilla de Burgos NSU

Este 2025, la morcilla de Burgos celebró dos eventos recien estrenados, la primera edición del Festival de la Morcilla, y de la Feria de la Morcilla IGP. Entre los dos actos se pudo disfrutar de más de 30 actividades que incluyeron exhibiciones de cocina, catas, diálogos, concursos gastronómicos, rutas culinarias, conciertos y talleres.

Queso fresco de Burgos

Otro producto destacado es el queso fresco de Burgos, ahora amparado por una nueva Indicación Geográfica Protegida. Elaborado mediante coagulación enzimática de leche entera de vaca y oveja, destaca por su textura suave y sabor delicado, ideal para acompañar ensaladas o disfrutar solo.

Ampliar Queso fresco de Burgos El Norte

Además, posee forma cilíndrica, un color blanco o ligeramente amarillento y un aspecto húmedo, sin corteza, y con superficies lisas que pueden presentar formas moldeadas o marcas de paño. La reciente IGP reconoce su valor gastronómico y artesanal, consolidándolo como un imprescindible de la cocina burgalesa.

Alubias rojas de Ibeas de Juarros

La alubia roja de Ibeas de Juarros es otro clásico, base de la famosa «olla podrida». Este guiso combina legumbres, carnes y derivados del cerdo, ofreciendo un plato reconfortante que refleja la tradición y riqueza agrícola de la región.

Ampliar El saco es la garantía de la marca Alubia Roja de Ibeas BC

Este producto destaca por su brillo característico, su textura fina y un sabor suave que conquista el paladar. Además, se distingue por mantener intacta su piel tras la cocción y por realzar el intenso color chocolate de los caldos en los que se cocina. Estas cualidades únicas se deben a la combinación de su variedad específica, el tipo de suelo donde se cultiva y las condiciones climáticas de la región.

Lechazo asado

El lechazo churro, cordero lechal criado en los páramos del norte de la provincia, se distingue por su carne tierna y jugosa, perfecta para asados que conservan su sabor auténtico.

Ampliar Lechazo asado en horno de leña BC

Se trata de la cría de la oveja sacrificada entre los 25 y 30 días de vida, con un peso en canal que oscila entre los 5 y 6 kilos. Su carne es especialmente suave, gracias a que el animal se alimenta exclusivamente de leche materna desde su nacimiento. Destaca por sus proporciones equilibradas y por un sabor característico, de aroma suave y agradable, propio de los corderos lechales de mayor calidad.

Potro Hispano Bretón de Burgos

Igualmente, el potro Hispano Bretón de Burgos, con su sabor dulce y bajo contenido en grasa, es protagonista de la olla ferroviaria y se utiliza en platos modernos como hamburguesas, solomillos o cecina.

Procede de equinos de hasta 24 meses de edad, pertenecientes a la raza Hispano-Bretón. Esta raza aprovecha los recursos vegetales de las zonas montañosas, favoreciendo el mantenimiento del ecosistema y reduciendo el riesgo de incendios al mantener los pastos limpios.

Su crianza, basada en el pastoreo al aire libre, implica una producción muy limpia y de bajo impacto ambiental. Gracias a su alimentación natural, la carne obtenida puede considerarse cercana a producciones ecológicas.

Lechuga de Medina

Entre los productos vegetales, la lechuga de Medina, plenamente adaptada al suelo y al clima de su zona de cultivo, se ha consolidado como un producto hortícola de identidad propia. Su aspecto, hojas ligeramente rizadas, nervios marcados, color brillante y una característica forma arrepollada, se combina con una textura firme y un sabor especialmente intenso. El cultivo se realiza durante todo el año en invernadero y, de marzo a noviembre, también al aire libre, lo que garantiza una producción continuada y de calidad.

Ampliar nvernadero de lechugas de Medina BC

El reconocimiento a estas singularidades ha llevado a la Junta de Castilla y León a incluir la Lechuga de Medina en su catálogo de productos distinguidos con Marca de Garantía, otorgada a las variedades Batavia y Hoja de Roble. Un aval que refuerza su prestigio dentro del sector agroalimentario regional.

Cereza del Valle de las Caderechas

Cada primavera, ya entrado abril, el Valle de Las Caderechas, un pequeño y sorprendente enclave burgalés en el extremo noroccidental de La Bureba, se transforma en un manto blanco gracias a la floración de sus miles de cerezos. Su altitud y un microclima característico retrasan la floración respecto a otras zonas de la península.

Ampliar Cajas con cerezas del Valle de las Caderechas SS

La calidad y singularidad de las cerezas del Valle de Las Caderechas cuentan con el respaldo de una Marca de Garantía otorgada por el Instituto Tecnológico Agrario de la Junta de Castilla y León. Este distintivo certifica que las frutas han sido cultivadas, recolectadas y comercializadas bajo estrictos criterios de calidad y respeto medioambiental. Para darle protagonismo a este producto de calidad, la capital burgalesa, celebra todos los años el Día de Cerezas.

Ginebra Gin Senns

Nacida de la experiencia profesional y creativa del bartender burgalés Rubén Hermoso, Gin Senns se presenta como una ginebra de autor que reivindica el carácter y el patrimonio de su tierra.

Elaborada exclusivamente con botánicos recolectados en la provincia. En nariz, destaca por su limpieza y brillo aromático, con notas frescas e intensas en las que se combinan matices florales, recuerdos cítricos y un delicado fondo especiado que realza la presencia del enebro.

Ampliar Ginebras Gin Senns BC

En boca, la ginebra ofrece una entrada cálida que pronto se transforma en frescor, sostenido por una acidez elegante y bien estructurada. Su largo postgusto, marcado por tonos especiados y florales, confirma una personalidad definida y equilibrada.

Yemas de Canónigo

Y para completar la experiencia culinaria burgalesa, las yemas de Canónigo, son un tradicional postre burgalés cuyo origen podría remontarse al medievo, una época en la que los huevos y sus derivados abundaban en la repostería local. Su nombre auténtico es Yemas de Burgos, para distinguirlas de otras variantes elaboradas en localidades como Burgo de Osma o Aranda de Duero. Su producción artesanal comenzó en 1916 en la histórica Casa Lastra, popularmente conocida como La Rojilla.

Su receta, requiere únicamente yemas de huevo, azúcar y agua. Las Yemas de Burgos presentan un color amarillo intenso, propio de la yema, una textura tierna y un delicado sabor dulce que las ha convertido en un símbolo de la repostería burgalesa.

National Geographic invita a descubrir esta riqueza gastronómica, un recorrido que combina historia, geografía y sabor, convirtiendo cada plato y producto en una auténtica sorpresa para el paladar.