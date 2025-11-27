Un restaurante de la provincia de Burgos entra en la Guía Michelin 2026 El restaurante Abadesa, en Villagonzalo Pedernales, reconocido por su parrilla y sus platos, se consolida como un nuevo referente gastronómico

Natalia Sáez Ursúa Burgos Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:57 Comenta Compartir

Tras conocer los locales que han conseguido alguna estrella Michelin o se mantienen con ellas, hemos sabido que un restaurante de Burgos se ha incorporado, un día después de la gala, a la Guía Michelin. El restaurante Abadesa, situado en Villagonzalo Pedernales, concretamente en la carretera Madrid-Irún, kilómetro 235, ha sido seleccionado por la Guía Michelin 2026, consolidándose como un nuevo referente de la parrilla en la provincia.

Según la propia guía, Abadesa se ha convertido en «Favorito del inspector», un reconocimiento a la calidad de sus productos y a la propuesta del chef Guillermo Martínez de Marigorta, quien en 2024 fue nombrado Mejor Maestro Parrillero de España.

La organización confirmó la noticia por correo electrónico, felicitando al establecimiento y destacando «la excelencia» de su trabajo, «Nos complace acoger tu establecimiento entre los seleccionados en esta edición 2026. La excelencia de tu trabajo tiene su merecido reconocimiento».

La noticia se hizo visible de inmediato en la web oficial de la guía, donde Abadesa aparece también como, «una gran opción si te gusta la carne a la parrilla y valoras la calidad».

Asador en Burgos

El restaurante, integrado en el hotel del mismo nombre, funciona con dos espacios: un comedor para el menú del día y una sala a la carta donde la parrilla queda totalmente a la vista, y el chef trabaja frente al comensal. La cámara de maduración, llena de cortes de vaca y buey seleccionados, es uno de los elementos más característicos del local y así lo destaca la Guía en su web.

Aunque Abadesa ya está muy vinculado a Burgos, su responsable es vitoriano. Martínez de Marigorta explica que todo comenzó con la idea de abrir un asador vasco en la provincia, «Siempre he estado ligado a la parrilla, al fuego», recordaba en una entrevista previa.

Ampliar Guillermo Martínez de Marigorta, parrillero del restaurante Abadesa NSU

Tras un estudio de mercado, se instalaron hace más de dos años y desde entonces su técnica y respeto por la materia prima han dado frutos, primero con el título de Maestro Parrillero y ahora con la inclusión en la guía más prestigiosa del mundo.

Brasas y carne

El chef suele insistir en que dominar la parrilla no es sencillo, «Cada día el fuego es diferente, cada animal es distinto y no todos los lomos son iguales. La experiencia marca la diferencia».

Ese criterio, unido a la calidad del producto y a una propuesta muy definida, ha llevado a Abadesa a entrar en una de las guías gastronómicas más reconocidas del mundo.