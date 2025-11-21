Cinco rincones de Burgos que invitan a una escapada micológica inolvidable Del Valle de Mena a la Sierra de la Demanda, cinco destinos que combinan setas, patrimonio, gastronomía y rutas por la naturaleza

Burgos Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:28

Han tardado en llegar, pero las lluvias aparecieron y, con ellas, la alegría para los amantes de la micología. Para estos, la provincia de Burgos ofrece una gran variedad de setas de gran valor culinario. Y, aunque el estómago es importante, un paseo por la naturaleza descubriendo la sorprende variedad y las características singulares de muchas de estas setas, es un buen plan para el fin de semana.

Gracias a la riqueza de las tierras de la provincia de Burgos, los recolectores pueden encontrar níscalos, perrochicos, setas de cardo, cantharellus o una de las especies más valoradas, el boletus.

Aquí te ofrecemos varias opciones para descubrir el universo del micoturismo en la provincia de Burgos y dejarnos conquistar por su entorno, sus aromas y sabores, y el placer de una jornada de recolección, si se nos ha dado bien, si no, siempre nos quedaremos con ese paseo por la naturaleza.

Aquí os dejamos los cotos regulados por Micocyl, zonas de alta producción, aunque todo depende del año, las lluvias, la temperatura… Y, además, os proponemos algunos puntos de interés que se pueden visitar más allá de mirar al suelo de los montes.

Demanda-San Millán

Este área regulada se encuentra en el sureste de la provincia. Cuenta con una de las mayores y más reconocidas masas forestales de Burgos. Rebollares, bosques de robles, hayedos, dehesas y pinares. Entre ellos encontramos pueblos con una enorme riqueza etnográfica, con tradiciones y costumbres vinculadas a este medio natural único.

La diversidad de hábitats y a la alta pluviosidad del territorio propician una gran variedad de especies micológicas.

Aquí encontramos paisajes únicos, gran variedad de rutas y un patrimonio histórico, natural y gastronómico inabarcable.

Se pueden visitar las lagunas glaciares de Neila, Las Calderas, las cascadas de Altuzarra o el pico San Millán.

Fresneda de la Sierra Tirón

Este pueblo se encuentra en la comarca Montes de Oca, cerca de la Sierra de la Demanda. Un tranquilo rincón que ofrece un retiro ideal en un entorno natural inesperado, al límite con La Rioja. Más allá de las setas, cuenta con La Peña de la Pastora, una estela con una figura humana labrada en la piedra y relacionada con estelas celtibéricas. Se encuentra en las inmediaciones de la iglesia. Tejo milenario que encontramos haciendo una ruta desde el pueblo, uno de los árboles singulares de la provincia.

Desde este pueblo podemos realizar dos rutas. Una de ellas, de 10 kilómetros, va al Pozo Negro, una pequeña laguna glaciar a los pies del pico Otero. La otra es la del Tejo, que lleva hasta un tejo excepcional por sus dimensiones situado en el barranco de los Chapatales. Este tejo es uno de los árboles singulares de la provincia.

Montes de Oca

Fresneda de la Sierra Tirón está enclavado en Montes de Oca, pero es un coto micológico diferente a este. Montes de Oca se sitúa al este de la provincia, una de las comarcas medioambientales más interesantes. Posee una de las mayores riquezas micológicas de la provincia. En Montes de Oca, naturaleza, ocio y cultura se fusionan y el visitante puede encontrar una amplia variedad de posibilidades. Naturaleza exuberante, la historia medieval, paisajes…una experiencia inolvidable. Se puede comenzar visitando Belorado (en la imagen) y también San Miguel de Pedroso, un pueblo rodeado de montañas y bosques. También se pueden visitar las minas de Puras de Villafranca, un tesoro de arqueología industrial que nos transporta al momento en el que la minería era la actividad principal de la zona. Un recorrido por el trabajo en las minas con impresionantes galerías y paisajes únicos.

También se puede hacer una parada en el embalse de Alba, tranquilidad entre montañas y bosques.

Valle de Mena

Situada al norte de la provincia cuenta con uno de los paisajes con mayor índice de biodiversidad del territorio burgalés. Cuenta con abundantes masas forestales con especial valor ecológico y un buen estado de las mismas. Es el hábitat de numerosas especies micológicas. Alguna ruta curiosa y atractiva puede ser adentrarse en los hayedos de Leciñana y Haedo.

Se pueden recolectar tanto en otoño y primavera y, además, degustarlas en las diversas jornadas gastronómicas que organizan los restaurantes locales con productos de la tierra.

Aquí puedes encontrar montes como el de la Peña y de Ordunte, varias cascadas, el pantano de Ordunte, edificaciones defensivas como las de Lezana, Villasana, Cozuela, Maltranilla y la Llana.

Jurisdicción de San Zadornil

En la cuenca del Omecillo, en una pequeña depresión colgada en la vertiente norte de la sierra de Árcena, se localizan cuatro pequeños núcleos rurales que pertenecen a la Jurisdicción de San Zadornil. Los calizos de sus cumbres y el pico de Revillallanos vigilan un laberíntico paisaje de bosques de castaño, haya y pino silvestre. De hecho, la economía forestal ha sostenido a los pueblos de la zona durante años. El parque natural de Montes Obarenes-San Zadornil, donde se encuentra San Zadornil, es un lugar de enorme interés geológico y reserva de la biodiversidad.

Además de poder recolectar setas en sus inmensos bosques y praderas, encontramos arquitectura religiosa y popular. Los conjuntos urbanos de la zona mantienen su sabor popular de casas de piedra, adobe, toba y madera. Podemos ver molinos, fuentes, potros, lavaderos y las boleras de tres tablones.

También podemos realizar senderismo por la sierra de Árcena, dentro del parque natural Montes Obarenes-San Zadornil o visitar el castañar de Arroyo, un bosque de castaños centenarios de gran porte por el sendero PRC-BU 100.