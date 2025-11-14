La nueva tienda de ultramarinos que abre en el centro de Burgos El proyecto, inspirado en la historia familiar de sus propietarios, apuesta por productores locales y estrena su actividad con catas abiertas al público

El centro de la ciudad suma desde este viernes, 14 de noviembre, un nuevo espacio dedicado a la gastronomía. Casa Amalia, ubicada en el paseo de la Audiencia, número 3, inicia su andadura con una oferta que pretende cubrir tanto las compras cotidianas como los caprichos gourmet que buscan quienes disfrutan del buen producto.

El comercio arranca su actividad este viernes con horario ya definitivo, de 10:30 a 14:30 y de 17:30 a 20:30, y lo hará con una jornada de puertas abiertas en la que los visitantes podrán degustar algunos de los artículos que ofrecerá la tienda. Una forma, explican sus responsables, de acercar al público la filosofía del proyecto.

La propuesta de Casa Amalia reúne productos de uso diario, quesos, jamón serrano al corte, pasta italiana, huevos ecológicos o pan de pueblo, junto a otros destinados a ocasiones especiales, como vinos seleccionados, aceites sin filtrar o sobaos pasiegos que apelan a la memoria gastronómica de muchos visitantes.

Historia de Casa Amalia

La idea, cuentan los propietarios, llevaba tiempo rondando en su cabeza: «Siempre he tenido en mente un proyecto así. Me encanta la gastronomía y el mundo del vino«. Además añade que, »esta pasión se ha convertido en mi profesión». Una pasión que, en cierto modo, hunde sus raíces en la historia familiar. Hace casi un siglo, su bisabuelo abrió un ultramarinos en Marín, Pontevedra, un negocio que se convirtió en punto de encuentro para los vecinos en busca de buen producto y trato cercano. La aspiración, reconoce, es que Burgos pueda revivir en Casa Amalia parte de ese espíritu.

Aunque el local se estrena en pleno centro de Burgos, su apuesta es clara: producto de proximidad y elaborado por pequeños productores, salvo en aquellos casos en los que la calidad exige mirar más lejos. «Sin duda alguna, lo más destacado del local es el producto», señala.

Con esta apertura, la capital burgalesa suma un nuevo punto de referencia de ultramarinos, con productos del día y alguno más delicatessen y gourmet.

