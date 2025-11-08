BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tienda Claire's en el centro de Burgos. Sara Sendino

Cierra una conocida tienda del centro de Burgos tras declararse en bancarrota

Después de días con sus productos al 50%, Claire's ha cerrado definitivamente en la capital

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Sábado, 8 de noviembre 2025, 17:50

Comenta

El centro de Burgos pierde otra tienda más. En este caso se trata de Claire's, el conocido comercio dedicado a complementos y accesorios que vendía sus productos en el local que ocupa la esquina entre la calle Santander y la plaza de Santo Domingo.

Durante los últimos días de octubre, los trabajadores de la tienda ya habían colgado carteles de liquidación con descuentos de hasta el 50%. Ahora, a principios de noviembre, la tienda de complementos del centro de Burgos ha echado el cierre definitivo. Hace escasos días también se conocía el cese de negocio de otra tienda del centro.

Atrás quedan los recuerdos de una tienda que vendió complementos y accesorios a miles de niños y adolescentes burgaleses desde hacía más de 17 años. Anillos, diademas, uñas postizas y todo tipo de complementos, de todas las formas y colores, con purpurina y sin ella. Todas las tribus urbanas tenían cabida en la pequeña tienda decorada entre blanco y morado.

Noticias relacionadas

Cierra un mítico bar de Burgos famoso por sus tortillas

Cierra un mítico bar de Burgos famoso por sus tortillas

Cambios en la nueva campaña de bonos al consumo en Burgos: el pago será en tienda

Cambios en la nueva campaña de bonos al consumo en Burgos: el pago será en tienda

El nuevo supermercado que ya tiene fecha de apertura en el centro de Burgos

El nuevo supermercado que ya tiene fecha de apertura en el centro de Burgos

La tienda de tartas de queso más conocida de Burgos que abre un nuevo local

La tienda de tartas de queso más conocida de Burgos que abre un nuevo local

Pero esta no es la única sede de la cadena que cierra sus puertas. Claire's, fundada en Chicago (Estados Unidos) en 1973, se había declarado en bancarrota recientemente. Por ello, tiendas de toda España, como en Salamanca o la provincia de Guipuzkoa, cerraban días atrás, como ha ocurrido en la sucursal de Burgos.

La compañía vivió su máximo apogeo a principios de los años 2000, pero el negocio fue decreciendo a medida que surgía el comercio en línea. La cadena estadounidense que ahora cierra su tienda en Burgos se había declarado en bancarrota en 2018, y ocurriría lo mismo dos años después, durante la pandemia, golpe del que no ha podido recuperarse.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra un mítico bar de Burgos famoso por sus tortillas
  2. 2 Cambios en la nueva campaña de bonos al consumo en Burgos: el pago será en tienda
  3. 3 Intoxicados dos guardias civiles de Burgos al intentar contener el incendio de una vivienda
  4. 4 El bar de un pueblo de Burgos que se alquila por 150 euros mensuales y calefacción y luz gratis
  5. 5 Vivir solo en Burgos, cada vez más frecuente
  6. 6 De Burgos a París en tren ultrarrápido: el plan europeo de alta velocidad
  7. 7 Herido tras ser atropellado por un turismo en Burgos
  8. 8 Las voces y ruidos espantosos que arroja el cerrojo de Santa Gadea
  9. 9 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 7 de noviembre
  10. 10 Dos accidentes en la BU-11 en apenas unas horas dejan dos mujeres heridas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Cierra una conocida tienda del centro de Burgos tras declararse en bancarrota

Cierra una conocida tienda del centro de Burgos tras declararse en bancarrota