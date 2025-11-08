Cierra una conocida tienda del centro de Burgos tras declararse en bancarrota Después de días con sus productos al 50%, Claire's ha cerrado definitivamente en la capital

Sara Sendino Burgos Sábado, 8 de noviembre 2025, 17:50

El centro de Burgos pierde otra tienda más. En este caso se trata de Claire's, el conocido comercio dedicado a complementos y accesorios que vendía sus productos en el local que ocupa la esquina entre la calle Santander y la plaza de Santo Domingo.

Durante los últimos días de octubre, los trabajadores de la tienda ya habían colgado carteles de liquidación con descuentos de hasta el 50%. Ahora, a principios de noviembre, la tienda de complementos del centro de Burgos ha echado el cierre definitivo. Hace escasos días también se conocía el cese de negocio de otra tienda del centro.

Atrás quedan los recuerdos de una tienda que vendió complementos y accesorios a miles de niños y adolescentes burgaleses desde hacía más de 17 años. Anillos, diademas, uñas postizas y todo tipo de complementos, de todas las formas y colores, con purpurina y sin ella. Todas las tribus urbanas tenían cabida en la pequeña tienda decorada entre blanco y morado.

Pero esta no es la única sede de la cadena que cierra sus puertas. Claire's, fundada en Chicago (Estados Unidos) en 1973, se había declarado en bancarrota recientemente. Por ello, tiendas de toda España, como en Salamanca o la provincia de Guipuzkoa, cerraban días atrás, como ha ocurrido en la sucursal de Burgos.

La compañía vivió su máximo apogeo a principios de los años 2000, pero el negocio fue decreciendo a medida que surgía el comercio en línea. La cadena estadounidense que ahora cierra su tienda en Burgos se había declarado en bancarrota en 2018, y ocurriría lo mismo dos años después, durante la pandemia, golpe del que no ha podido recuperarse.

