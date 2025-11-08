BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Cierra un mítico bar de Burgos famoso por sus tortillas

El Collado Lindo ha bajado la persiana definitivamente tras varios años vendiendo desayunos y otros platos a los vecinos de Gamonal

Sara Sendino

Burgos

Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:25

«Hasta aquí nuestra historia en Collado Lindo. Decir gracias se queda corto…», así cerraba su etapa uno de los bares más famosos de Burgos, sobre todo por sus tortillas rellenas.

El Collado Lindo ha echado el cierre definitivo. Un lugar que abría sólo en horario de mañanas pero al que acudían cientos de personas cada día. A desayunar o almorzar, con opción dulce y salada, en el Collado Lindo había para todos los gustos.

Sobre todo al hablar de tortillas de patata rellenas, su especialidad. En concreto, 19 variedades que preparaban para comer allí, para llevar o por encargo. «Echaré de menos «la pregunta»: ¿De qué tienes los pinchos de tortilla?», escribían los dueños del Collado Lindo en su perfil de Instagram en una foto de despedida.

Además, agradecían a sus clientes que les han apoyado. «Hemos sido muy afortunados y lo sabemos», escribían los dueños de este famoso bar de Burgos.

En esa misma imagen se refleja, a modo de comentarios, el cariño que el barrio y la ciudad de Burgos había desarrollado hacia este bar. «Os echaremos mucho de menos» o «No me puedo imaginar que no vayais a estar» eran algunos de los comentarios donde ha dejado su impronta incluso el jugador del CB Tizona Alberto Alonso.

Pero también empanadas y bizcochos, comida casera que la sociedad burgalesa ha sabido valorar durante los años en los que el Collado Lindo ha estado abierto. Ahora el bar de la calle Lavaderos ha cerrado, dejando al barrio y a Burgos con, seguramente, dos vacíos: uno en el corazón y otro en el estómago.

