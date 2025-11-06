La tienda de tartas de queso más conocida de Burgos que abre un nuevo local El establecimiento inaugura su segundo espacio en la ciudad y celebrará la apertura con cien porciones gratuitas

La capital burgalesa suma un nuevo establecimiento dedicado en exclusiva a la tarta de queso. El local Melt, inaugurado esta semana en las instalaciones de El Corte Inglés, celebrará su apertura este sábado 8 de noviembre, a partir de las 17.00 horas, con el reparto de cien porciones gratuitas para las primeras cien personas que se acerquen.

Sus responsables explican que el proyecto comenzó en un pequeño obrador riojano y que la apertura en Burgos forma parte de un proceso de crecimiento. «Estamos muy orgullosos de anunciar la inauguración de nuestra sexta tienda. Nada de esto sería posible sin quienes nos han acompañado en el camino», señalaron.

Con la inauguración dentro de El Corte Inglés, Melt incorpora su segundo punto en la ciudad y la sexta apertura de la empresa, dos en Logroño y dos en Pamplona. Sus responsables apuntan que el nuevo espacio mantendrá la misma línea de venta y que continuará centrado de forma exclusiva en la tarta de queso.

Primera tienda de Melt en Burgos

La presencia de la marca en Burgos no es nueva. Su primer local abrió en marzo de 2025 en la calle San Lorenzo, 27, una zona céntrica de notable actividad gastronómica. Allí implantó un formato de venta para llevar, con porciones individuales y pequeñas tartas para dos o tres personas.

Desde entonces, la variedad de sabores se ha convertido en uno de sus principales atractivos: desde la versión tradicional, elaborada con queso Don Pepito de Sasamón, hasta propuestas inspiradas en productos como Pantera Rosa, Happy Hippo, Oreo o pistacho. A ello se suman las ediciones mensuales, con dos nuevos sabores cada 30 días.

