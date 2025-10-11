BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Nueva tienda de galletas artesanas en Burgos. BC

La nueva tienda de galletas artesanas que abre sus puertas en el corazón de Burgos

Galletanas ha iniciado su andadura en la calle Laín Calvo

Gloria Díez

Gloria Díez

Burgos

Sábado, 11 de octubre 2025, 14:08

Comenta

La calle Laín Calvo, en pleno centro de Burgos, cuenta desde este viernes con un nuevo establecimiento de lo más dulce: una tienda de galletas. O mejor dicho, una fábrica de galletas. Es la frase que acompaña a la marca que acaba de iniciar su andadura en la capital, Galletanas.

Se trata de una empresa familiar que nació en Sevilla y que, poco a poco, ha ido expandiendo su negocio en más de una decena de ciudades por toda España. Ahora recala en Burgos con galletas artesanas «100% naturales y 24 sabores», incluso tienen una «galleta de temporada», tal y como explica la propietaria, Laura Muñoz.

«Abrimos ayer y la acogida fue espectacular, estamos muy felices», reconoce Muñoz, que no duda en elogiar a los vecinos de Burgos, «son maravillosos». Dada la gran afluencia de clientes que se han ido acercando en las últimas horas, esta jornada toca redoblar esfuerzos, «estamos preparando todo porque esperamos que este sábado por la tarde haya mucha gente», confiesa.

Cartel de Galletanas en Burgos. BC

«Horneamos diariamente las galletas en el propio establecimiento», detalla Muñoz, que marca lo artesanal como uno de los puntos fuertes de su marca.

Con toda la variedad de galletas a la vista en una gran vitrina, desde un amplio abanico de ingredientes, desde chocolates hasta té matcha, pasando por jengibre, pistacho, miel, coco o cacahuete, entre otros, estos maestros galleteros (así se definen en Galletanas), animan a los vecinos a acercarse a probar su producto, con el aval de haber triunfado ya en diversos puntos de la geografía española.

