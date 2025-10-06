La mejor tortilla de patatas de España está en la provincia de Burgos El restaurante Monalisa Gastrobar de Aranda de Duero se ha coronado como ganador del `III Campeonato Internacional de Tortilla de patatas con…´ celebrado en la feria Alicante Gastronómica

Burgos vuelve a subirse al podio en una competición gastronómica porque la mejor tortilla de patatas con otros ingredientes está en la provincia, concretamente en Aranda de Duero. Se trata del restaurante Monalisa Gastrobar que acaba de alzarse con el primer premio en el III Campeonato Internacional de esta modalidad culinaria en la final que se ha celebrado este lunes en la última jornada de la feria Alicante Gastronómica.

El chef de Monalisa Gastrobar, Ricardo Martín, ha logrado este primer puesto gracias a su receta de tortilla de patatas que incluye entre los ingredientes básicos la morcilla y el pimiento rojo asado. Gracias a esta receta, Martín se trae a la provincia de Burgos el galardón.

Según informa Alicante Gastronómica, la elaboración del arandino ha sido premiada por el jurado, que ha valorado «la capacidad de innovación, la técnica de elaboración y ejecución de este plato que, en este concurso, se abre a la introducción de nuevos ingredientes que completen la tortilla de patatas en su versión más tradicional».

La provincia ha estado muy presente en este certamen ya que tres restaurantes de Burgos han competido por tener la mejor tortilla de patatas. Además del ganador, ha participado el Gastrobar Continental de Miranda de Ebro, de la mano del chef Alejandro Díaz, el vigente campeón a nivel provincial por dos años consecutivos en cuanto a tortilla de patatas se refiere.

Y otra tortilla con premios a sus espaldas, la del Mesón El Viso, situado en Gumiel de Mercado, cuyo chef Javier Izquierdo obtuvo el segundo puesto en el certamen del año pasado.

El segundo puesto este año ha sido para el Txintxirri (Bilbao) de Andoni Ibarguren que ha elaborado una tortilla con alegría riojana. El tercer clasificado ha sido Alejandro Oliveira de La Falda de Chamberí que ayer ganó el XVIII Campeonato de Tortilla de Patatas - Trofeo Tescoma. En esta ocasión ha presentado una tortilla de Betanzos con grelos y chorizo cebollero de Lalín.

Los diez primeros clasificados en esta edición, entre los que se cuentan los tres burgaleses, ya están seleccionados para la edición de 2026 de este mismo campeonato: son La Teulada, Mesón El Viso, Monalisa Gastrobar, Nou Pinet, La Falda de Chamberí, Tortillería 5 Estrellas, San Remo, Txintxirri, La Martinuca y Arantza. De entre ellos, las cinco primeras competirán en la edición XIX del Campeonato de Tortilla de Patatas que se celebrará en Alicante Gastronómica de 2026. Esta selección la conforman Monalisa Gastrobar, Mesón El Viso, Nou Pinet, La Falda y Txintxirri.

Este premio ha contado con el jurado formado por Pepa Fernández, periodista de RNE; José Gómez, 'Joselito'; Paco Torreblanca, pastelero; Kiko Moya (L'Escaleta); Fran Martínez (Maralba); Manuel Crespo (El Majar); Ramón Rodríguez (O Cabo) y Carlos Baño (presidente de la Cámara de Comercio de Alicante).

Los participantes de esta tercera edición han sido Celia Clara Correia (La Teulada, Elche), Javier Izquierdo (Mesón El Viso, Gumiel del Mercado), Ricardo Martín (Monalisa Gastrobar, Aranda del Duero), Dana Rotaru (Nou Pinet, Alicante), Alejandro Oliveira (La Falda de Chamberí, Madrid), Antonia Pazos (La Taberna de Egia, Donostia), Egoitz López (Tortellería 5 Estrellas, Basauri), Alberto Villegas (San Remo, Palencia), Pedro Miño (Adela Lastras, Betanzos), Manuel Vázquez (Vitato, Lugo), Xan Otero (La Lorenza, Madrid), Andoni Ibarguren (Txintxirri, Bilbao), Alejandro Díaz (La Continental, Miranda del Ebro), Álvaro Caperuchipi (Diluvio, Santander), Anna Bogomolova (Flor, Alicante), Anne Echeverría (Arantza, Ormaiztegi), Kamela Meghazi (Kutako, Betanzos), María Rial (Azucarillo, Pontevedra), Pelayo LLavona (La Martinuca, Madrid) y Nando Cerón (La Melosa, Valencia).