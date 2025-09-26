El nuevo proyecto gastronómico del chef Antonio Arrabal en Burgos El prestigioso chef inicia una nueva etapa gastronómica en uno de los espacios sociales y deportivos más emblemáticos de la capital burgalesa

El prestigioso y conocido chef Antonio Arrabal, acompañado por el equipo de su restaurante de la capital burgales, La Jamada, asume desde este otoño, según ha confirmado en su propia red social el cocinero, las riendas gastronómicas del Club El Soto de Burgos, uno de los espacios sociales y deportivos con más historia de la ciudad.

Arrabal, con más de veinte años de experiencia en restaurantes, se ha consolidado en Burgos con proyectos como La Jamada, LAB La Jamada o La Bodeguilla de Arrabal. Además, en 2025 ha dado un nuevo salto con la apertura de La Jamada del Tubo en Zaragoza. Ahora, suma a su trayectoria este reto ligado a la vida social burgalesa.

La noticia ha generado gran entusiasmo entre los seguidores del chef. En su cuenta de Instagram, varios usuarios preguntaron si los socios podrían probar el nuevo menú elaborado por Arrabal. El chef respondió que la propuesta gastronómica no estará reservada únicamente a los socios del club: «Pronto os contaremos cómo podréis venir los no socios a comer».

Tradición e innovación en un espacio exclusivo

El Club El Soto nació en 1969, impulsado por un grupo de amigos que buscaban un espacio privado y selecto para el deporte y la convivencia. Con el paso de los años, sus instalaciones se han convertido en un referente para el ocio familiar en la capital burgalesa, con piscina, canchas de tenis, hípica, tiro al plato y un edificio social inaugurado en 1976 que destaca como ejemplo de la arquitectura del Movimiento Moderno en Burgos.

La incorporación de Arrabal y su equipo supone un paso más en la apuesta del Club por la renovación y la excelencia. La propuesta culinaria se prevé como una combinación entre la creatividad que caracteriza a La Jamada y un guiño a los sabores más tradicionales, una fórmula que el chef ya ha desarrollado con éxito en otros proyectos como La Bodeguilla de Arrabal o LAB La Jamada.

Un nuevo capítulo para la cocina burgalesa

Con esta iniciativa, el Club El Soto de Burgos abre una nueva etapa en la que la gastronomía tendrá un papel protagonista, manteniendo el espíritu de cercanía y cuidado con el que fue concebido en sus inicios.

Antonio Arrabal, asentado en Burgos desde 2016, continúa así consolidando su huella en la escena gastronómica local, al tiempo que expande sus proyectos. El reto que busca el chef ahora es trasladar esa experiencia y sello personal a un entorno tan singular como el del Club El Soto, donde tradición, deporte y gastronomía se darán la mano para seguir haciendo historia.

