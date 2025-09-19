BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de la tortilla de patata del Mesón El Viso. BC

Los tres restaurantes de Burgos que compiten por tener la mejor tortilla de patatas de España

Los establecimientos Gatrobar Continental, Monalisa Gastrobar y el Mesón El Viso lucharán en Alicante por este galardón

Adrián Miguel Ruiz

Adrián Miguel Ruiz

Burgos

Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:57

Al igual que ocurrió el año pasado, este año volveremos a tener representación burgalesa en una nueva edición del Campeonato de España de Tortilla de Patatas o Trofeo Tescoma. En esta ocasión, serán tres los locales burgaleses que competirán por alzarse con el título de mejor tortilla de patatas de España.

El primero de los establecimientos es uno que repite con respecto a la anterior edición, y es que el Mesón El Viso, situado en Gumiel de Mercado, ha vuelto a ser nominado. Javier Izquierdo, chef del local, buscará superar o revalidar el segundo puesto conseguido en el certamen del año pasado.

A continuación, el Gastrobar Continental de Miranda de Ebro, de la mano del chef Alejandro Díaz, el vigente campeón a nivel provincial por dos años consecutivos en cuanto a tortilla de patatas se refiere, que también viajará a Alicante para competir por el título.

Finalmente, el último local es el Monalisa Gastrobar, de Aranda de Duero. Ricardo Martín Montero, el chef encargado de representar el establecimiento, logró en 2023 un segundo puesto en la modalidad tradicional del concurso a nivel provincial y un tercer puesto en el II Campeonato Internacional de «Tortilla de Patatas Con…» en 2024.

Noticias relacionadas

Una de las influencers más seguidas de España se rinde a la morcilla de Burgos

Una de las influencers más seguidas de España se rinde a la morcilla de Burgos

Burgos saborea uno de sus productos estrella en la I Feria de la Morcilla IGP

Burgos saborea uno de sus productos estrella en la I Feria de la Morcilla IGP

La comarca de Burgos que estará presente en el festival de tapa nacional

La comarca de Burgos que estará presente en el festival de tapa nacional

Fecha del concurso

Este certamen está prganizado en el marco del IV Congreso de la Tortilla de Patatas, en el que participarán cocineros de Galicia, Burgos, Cantabria, La Rioja, Madrid, País Vasco, Castilla y León, Extremadura y Comunidad Valenciana. Estos dispondrán de una hora para preparar en directo sus tortillas y someterlas al criterio del jurado formado por otros chefs y campeones de anteriores ediciones.

El concurso de la tortilla tradicional tendrá lugar el domingo 5 de octubre, a las 10:30 horas, cuando se iniciará el evento. El fallo y entrega de premios se realizará en torno a las 13:30 horas. Por otra parte, el lunes 6 de octubre por la mañana, tendrá lugar el III Campeonato Internacional de «Tortilla de Patatas con…», en el que cocineros de distintas comunidades autónomas lucharán por llevarse el galardón.

Todo esto se organizará bajo el marco de Alicante Gastronómica, feria abierta al público, cuyo objetivo es acercar la alta gastronomía y la gastronomía cotidiana a todo el mundo. Tendrá lugar del 3 al 6 de octubre en IFA y contará con más de 400 actividades en su programación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abre un bar de tapas en el centro de Burgos
  2. 2 Denuncian el robo de 53 perros en un centro canino de Burgos: «Se han llevado a los más valiosos»
  3. 3 La colisión entre un camión y un turismo en Burgos provoca un incendio y deja dos heridos
  4. 4 Un millar de personas exige al Ayuntamiento de Burgos que mantenga la Escuela Municipal de Música
  5. 5 Proyectan en Burgos un gran parque lineal entre el HUBU y la estación de trenes
  6. 6 El bar que se alquila en un pueblo de 1.400 habitantes a ocho kilómetros de Burgos
  7. 7 Nacho San Millán, nuevo presidente de FAE Burgos
  8. 8 Dos detenidos tras ser sorprendidos robando a medianoche en un comercio de Burgos
  9. 9 La Navidad se adelanta en Burgos: comienza el montaje de las luces
  10. 10 El nuevo Bien de Interés Cultural de Burgos que se convertirá en residencia de artistas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Los tres restaurantes de Burgos que compiten por tener la mejor tortilla de patatas de España

Los tres restaurantes de Burgos que compiten por tener la mejor tortilla de patatas de España