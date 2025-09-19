Los tres restaurantes de Burgos que compiten por tener la mejor tortilla de patatas de España Los establecimientos Gatrobar Continental, Monalisa Gastrobar y el Mesón El Viso lucharán en Alicante por este galardón

Adrián Miguel Ruiz Burgos Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:57 Comenta Compartir

Al igual que ocurrió el año pasado, este año volveremos a tener representación burgalesa en una nueva edición del Campeonato de España de Tortilla de Patatas o Trofeo Tescoma. En esta ocasión, serán tres los locales burgaleses que competirán por alzarse con el título de mejor tortilla de patatas de España.

El primero de los establecimientos es uno que repite con respecto a la anterior edición, y es que el Mesón El Viso, situado en Gumiel de Mercado, ha vuelto a ser nominado. Javier Izquierdo, chef del local, buscará superar o revalidar el segundo puesto conseguido en el certamen del año pasado.

A continuación, el Gastrobar Continental de Miranda de Ebro, de la mano del chef Alejandro Díaz, el vigente campeón a nivel provincial por dos años consecutivos en cuanto a tortilla de patatas se refiere, que también viajará a Alicante para competir por el título.

Finalmente, el último local es el Monalisa Gastrobar, de Aranda de Duero. Ricardo Martín Montero, el chef encargado de representar el establecimiento, logró en 2023 un segundo puesto en la modalidad tradicional del concurso a nivel provincial y un tercer puesto en el II Campeonato Internacional de «Tortilla de Patatas Con…» en 2024.

Fecha del concurso

Este certamen está prganizado en el marco del IV Congreso de la Tortilla de Patatas, en el que participarán cocineros de Galicia, Burgos, Cantabria, La Rioja, Madrid, País Vasco, Castilla y León, Extremadura y Comunidad Valenciana. Estos dispondrán de una hora para preparar en directo sus tortillas y someterlas al criterio del jurado formado por otros chefs y campeones de anteriores ediciones.

El concurso de la tortilla tradicional tendrá lugar el domingo 5 de octubre, a las 10:30 horas, cuando se iniciará el evento. El fallo y entrega de premios se realizará en torno a las 13:30 horas. Por otra parte, el lunes 6 de octubre por la mañana, tendrá lugar el III Campeonato Internacional de «Tortilla de Patatas con…», en el que cocineros de distintas comunidades autónomas lucharán por llevarse el galardón.

Todo esto se organizará bajo el marco de Alicante Gastronómica, feria abierta al público, cuyo objetivo es acercar la alta gastronomía y la gastronomía cotidiana a todo el mundo. Tendrá lugar del 3 al 6 de octubre en IFA y contará con más de 400 actividades en su programación.

Temas

Gastronomía

Concursos