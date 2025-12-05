Las pintadas y el vandalismo que dividen a los vecinos de un pueblo de Burgos La crispación en Fuentelcésped se refleja en pintadas y actos vandálicos de forma periódica

Pintadas en paredes y puertas de algunas casas, clavos para pinchar ruedas e incluso taponar con pegamento en cerraduras de edificios municipales. Son algunos de los actos vandálicos que se vienen repitiendo en Fuentelcésped desde el pasado 2023 cuando, según fuentes de este pueblo de Burgos, empezaron a reiterarse estos problemas.

Uno de los últimos episodios se produjo durante la noche del 20 al 21 de noviembre, cuando se realizaron una serie de pintadas en las puertas del domicilio de una vecina, representante de la asociación Amigos de Fuentelcésped. Al día siguiente, varias calles del municipio amanecieron con numerosos clavos y puntas, que provocaron problemas en una decena de vehículos, según confirman testigos de los hechos.

Pero la cosa no ha quedado ahí, esta misma semana han aparecido nuevos mensajes pintados en varias casas del pueblo. Pintadas en las que se lee «GAS SÍ». Porque, según explican fuentes consultadas de Fuentelcésped, la división entre vecinos comenzó con el proyecto para la implantación de una planta de biogás.

Una historia que comienza por la instalación de una planta de biogás

Desde el pueblo explican que uno de los motivos por los que se desencadenaron los problemas fue la instalación de una planta de biogás que desde el municipio descartaban. Esto ha provocado, en palabras de un residente en la localidad, «división entre vecinos» y que el ambiente «se haya crispado». Todo por la posible ejecución de este proyecto que tiene algunas personas a favor.

El principal problema es que los terrenos que se utilizarían son privados, por lo que, «si sus propietarios deciden vendérselo a la empresa que realizará el proyecto, pocos impedimentos pueden poner desde el Ayuntamiento», explican fuentes del pueblo. Desde Amigos de Fuentelcésped, se protestó por la plataforma de esta localidad, además de la aprobada ya en Milagros.

Una «guerra civil» entre vecinos que ha dividido al pueblo y que ha llevado a trifulcas entre particulares que han terminado en juicio.

Por su parte, los vecinos de la localidad se muestran «consternados», porque llevaban unos meses que consideraban «tranquilos» y catalogan este acto como un paso hacia atrás. La buena relación que dicen que existía entre las asociaciones y el Ayuntamiento se esfumó de nuevo en el momento en que aparecieron las pintadas.

Finalmente, desde el punto de vista del consistorio de la localidad, no pueden denegar la instalación de la planta en el caso de que sea favorable el fallo. Desde este periódico nos hemos puesto en contacto con la institución, que condena los actos vandálicos y pide la colaboración ciudadana para que, en caso de ver algo fuera de la legalidad, denuncien a las autoridades pertinentes.

