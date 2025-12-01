De cobrar casi 100.000 euros a regir por amor al arte: estos son los sueldos de los alcaldes de Burgos Cristina Ayala es una de las alcaldesas que más cobra en España, y Borja Suárez es el cuarto presidente provincial con el sueldo más alto. Alrededor de dos terceras partes de los alcaldes de la provincia no cobran nada y muchos otros tienen ingresos mínimos

Si atendemos exclusivamente al aspecto económico, ser alcalde puede ser rentable o incluso deficitario. Todo depende del contexto; del tamaño del municipio en cuestión, de su capacidad presupuestaria, de las dinámicas administrativas previas... En definitiva, de un ramillete de condicionantes que hacen que la diferencia de salarios entre unos y otros sea, directamente, abismal.

Y el caso de la provincia de Burgos no es la excepción. Lejos de ello, dada su dispersión territorial, el abanico de retribuciones en las tierras del Cid es incluso superior al de otros territorios, con un buen número de alcaldes que trabajan 'por amor al arte' y otros con sueldos que les sitúan en los deciles más altos, tal y como reflejan los datos hechos públicos por el Ministerio de Función Pública.

94.555 Euros El salario de la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ascendió en 2024 a 94.555 euros brutos, uno de los más altos de España.

Así, la clasificación provincial la encabeza por motivos obvios Cristina Ayala, alcaldesa de la capital. De acuerdo a los datos del Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública, Ayala, cuya retribución ya fue objeto de polémica desde el primer día en el que se sentó en el sillón de la Alcaldía, cobró en 2024 un total de 94.555,36 euros brutos.

De esta forma, Ayala se sitúa como la novena alcaldesa mejor pagada de toda España, una clasificación que encabezan los regidores de los ayuntamientos de Madrid (110.688 euros), Bilbao (105.557 euros) y Barcelona (104.000 euros), con salarios oficiales superiores a los del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (90.449,28 euros en 2024).

Llama la atención, en este sentido, que la alcaldesa de Burgos cobra más que los regidores de un buen puñado de ayuntamientos de mayor tamaño, como Valencia, Zaragoza, Alicante, Murcia, Vigo Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo.

También está en la parte muy alta de la clasificación nacional el salario de Borja Suárez, presidente de la Diputación de Burgos, que cobró 96.437,61 euros brutos a lo largo del pasado ejercicio. Sólo los presidentes de la Diputación de Barcelona y de las tres diputaciones forales vascas cobraron más que Suárez el año pasado, con cifras que, de nuevo, superan a las del propio presidente del Gobierno.

A partir de ahí, no obstante, se abre un enorme abanico de percepciones, en España en general y en la provincia de Burgos en particular. No en vano, la extensión y dispersión territorial de Burgos, condicionada por la presencia de tres grandes municipios y un enorme peso del mundo rural, se refleja en los propios salarios de los regidores.

De hecho, alrededor de dos tercios de los alcaldes de la provincia (201 de los 306 que remitieron la correspondiente información al Ministerio) no cobraron absolutamente nada por sus funciones durante el año pasado.

Lejos de ello, si se tiene en cuenta el esfuerzo, dedicación y gastos personales, en realidad perdieron dinero por ejercer el cargo. Pero ojo, ahí no acaba la cosa. Otros 43 alcaldes cobraron cantidades ínfimas, con menos de 1.000 euros a lo largo del pasado ejercicio.

De esta forma, sólo 26 alcaldes de Burgos, sea cual sea su modelo de dedicación al ayuntamiento, recibieron más de 10.000 euros brutos durante el pasado ejercicio.

A la cabeza, como se ha mencionado anteriormente, la alcaldesa de la capital provincial. El segundo alcalde con mayores retribuciones de la provincia es Antonio Linaje, de Aranda de Duero (63.989,98 euros en 2024), seguido por Aitana Hernando, de Miranda de Ebro. En este caso concreto, eso sí, el Consistorio de la ciudad del Ebro no figura en la relación publicada esta semana por el Ministerio, por lo que hay que echar mano del último dato conocido, correspondiente a 2023, que refleja un sueldo de 51.709 euros.

También destacan los sueldos de los alcaldes de Valle de Mena (42.577 euros), Alfoz de Quintanadueñas (42.166 euros), Arcos (40.987 euros), Ibeas de Juarros (39.007 euros), Villagonzalo Pedernales (38.295 euros) o Villarcayo (34.218 euros).

Pocos concejales con sueldo

Con todo, y más allá de los datos de los alcaldes, el Ministerio también muestra los salarios recibidos por los concejales de los diferentes municipios. En este caso, se cuenta con información de 1.242 cargos municipales electos en la provincia de Burgos, y de nuevo, la inmensa mayoría cobra entre poco y nada. De hecho, el 718 de esos concejales (el 57% del total) no obtuvo ingresos por ejercer su cargo en 2024, y otros 382 (el 30,7%) cobraron menos de 1.000 euros brutos en el conjunto del año.

Vamos, que ser concejal apenas compensa en el ámbito económico salvo en un puñado de excepciones. Ese es el caso de los ediles de los tres grandes ayuntamientos de la provincia (no todos), así como de algunos de los municipios más poblados, como Villarcayo, Medina de Pomar, Cardeñadijo o Valle de Mena, con salarios que oscilan entre los 10.000 y los 72.000 euros.

