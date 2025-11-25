Planean construir una planta de biogás junto a un pueblo de Burgos La Junta ha estimado como «favorable» la declaración de impacto ambiental, aunque aún faltarían permisos para comenzar a constuirla en la localidad ribereña de Fuentelcésped

El proyecto para construir otra planta de biogás en la Ribera del Duero, al sur de la provincia de Burgos, va tomando forma. Este ha recibido, por parte de la Junta de Castilla y León, el sello de «favorable» en su declaración de impacto ambiental. Se instalaría a 1,37 kilómetros del núcleo urbano de Fuentelcésped.

Esta es una localidad ribereña que cuenta con 273 habitantes censados. En su término municipal se construiría una «planta de biogás para la producción de biometano y compost». La empresa que ha solicitado esta declaración de impacto ambiental es Agrocircular SL, con sede en Aranda de Duero y relacionada con Agroalimentaria Chico. A su vez, también cuenta con participación de una consultora de Valladolid (Alzo) y otra de Castellón de la Plana (Biovic).

El proceso comenzó en noviembre de 2023 al presentarse el proyecto del biogás a la Junta. En junio de 2024 salió a información pública, recibiendo alegaciones de la ONG WWF, los ayuntamientos de Fuentelcésped y Fuentespina y «numerosos particulares», que expresaron su preocupación acerca del impacto de la planta «sobre el suelo, el agua, la atmósfera, el paisaje, la flora, la fauna y la población».

Hasta 120.000 toneladas de residuos a 1,4 kilómetros de Fuentelcésped

La planta de biogás de Fuentelcésped produciría este metano y también compost mediante un sistema de depuración de residuos. Acogería hasta 120.000 toneladas anuales de purines, estiércoles, lodos, residuos agroindustriales, alperujos o restos de olivos y paja de cebada y maíz, como se observa en este gráfico:

Una vez procesado, el biometano se introduciría en la red gasística a través de un gasoducto de 2.376 metros (2,37 kilómetros). El espacio total que ocuparía la planta de biogás sería de 101.264 metros cuadrados, de los cuales, 7.118,32 irían destinados a la propia infraestructura.

101.264 metros cuadrados ocupará la planta de biogás, balsas y demás infraestructuras

Además, el espacio contaría con seis depósitos de gas, una balsa para 1.800 metros cúbicos de lixiviados y otra de 36.365 metros cúbicos para digestato líquido, según la declaración de impacto ambiental publicada por la Junta de Castilla y León. En cuanto al agua que utilizaría, esta provendría de un aljibe subterráneo, del que se obtendrían 625,2 metros cúbicos al año.

En cuanto a las distancias, la planta de biogás de Fuentelcésped se ha proyectado para ocupar cinco parcelas dedicadas al cultivo actualmente. Estas se ubican a 1,37 kilómetros de este pueblo de Burgos y a 2,7 kilómetros de Milagros, otro pueblo que ya cuenta con dos proyectos de plantas de biogás a pesar de la oposición vecinal.

En este mapa se observa que la planta de biogás del sur de Burgos se ubicaría a 2,4 kilómetros del río Riaza y a 2,6 de la zona de especial protección de aves, entre las que se incluye la ganga ortega o el alimoche.

Medidas correctoras para poner en marcha la planta de biogás

El proyecto para construir una planta de biogás en Fuentelcésped ha recibido el sello de «favorable» en cuanto a su declaración de impacto ambiental. Sin embargo, antes de comenzar las obras necesitaría obtener los permisos de construcción y comenzar a ejecutar el mismo antes de cuatro años.

Según la Junta de Castilla y León, la zona de este pueblo de Burgos donde se instalaría la planta de biogás se encuentra «en zonas de bajo valor ecológico», a pesar de que existe flora y fauna «protegidas». No obstante, se considera que el proyecto es «compatible» con el medio natural, «no suponiendo afecciones significativas a su integridad».

Para ello, el servicio territorial de Medio Ambiente propone una serie de medidas correctoras para poner en marcha la planta de biogás de Fuentelcésped. Se deberá controlar el agua subterránea, así como vigilar la presencia de fauna y flora protegida e instalar vallas con arbustos y sin objetos cortantes.

Además, se emplaza a la empresa a que las zonas de almacenamiento de digestato estén «cubiertas» y el sólido se mantenga en «depósitos cerrados» y se evitará su volteo «en días con vientos fuertes» para evitar malos olores. Respecto al transporte de estos residuos, «deberá realizarse preferentemente por fuera de zonas residenciales» o en camiones cubiertos.

Por otro lado, quedarán prohibidos los vertidos a las aguas o terrenos y la acumulación de escombros. A partir del inicio de las actuaciones, la empresa que pretende instalar esta planta de biogás en Fuentelcésped deberá presentar un informe anual «sobre el desarrollo del programa de vigilancia ambiental y sobre el grado de cumplimiento».

