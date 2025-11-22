Declaran «favorable» la instalación de una planta de hidrógeno verde, cinco aerogeneradores y 29.000 placas solares en un pueblo de Burgos El proyecto 'Iberlerma H2' se instalaría en Lerma y Quintanilla de la Mata, aunque aún está pendiente de recibir la autorización previa y la de construcción

La declaración de impacto ambiental para la construcción de una planta de hidrógeno verde en Burgos ha sido calificada como «favorable». Esta constaría de la propia fábrica, un parque eólico con cinco aerogeneradores y otro solar con 29.000 placas.

Este proyecto se instalaría en el término municipal de Lerma, aunque su estructura de evacuación de la energía producida también implicaría terrenos de Quintanilla de la Mata. Se trata del proyecto 'Iberlerma H2' y cuenta con un presupuesto de 67.605.637,69 euros.

Este proyecto se presentó al servicio territorial de Medio Ambiente de Burgos en 2022 por la empresa Iberhidrógeno SL, con sede en la calle Marqués de Zafra, en Madrid. En el mismo lugar se sitúan decenas de empresas de energía eólica con proyectos en toda España: son propiedad del grupo Ibereólica Renovables.

Además, en la misma sede se ubica Ignis Data Exi SL, propiedad de Ignis, compañía que propone la planta de amoniaco verde en el polígono industrial de otro pueblo de Burgos: Melgar de Fernamental, y relacionada con el fondo de inversión proisraelí KKR. Al respecto, los vecinos de la comarca Odra-Pisuerga ya expresaron su miedo a esta industria.

87.600 metros cúbicos de agua al año

En el caso de 'Iberlerma H2', esta planta se compondría de una nave para la producción de hidrógeno, que se denominaría «verde» por el origen de su energía. Para ello, se construiría un parque eólico con cinco aerogeneradores y 220 metros de alto. Además, también se instalarían 29.000 placas solares. El espacio total ocupado sería de 251,5 hectáreas.

Qué es el hidrógeno verde y cómo se obtiene El hidrógeno (H2) es un gas oincoloro, inodoro, ligero e inflamable. Para generarlo se utiliza agua, a la que se se le aplica energía mediante hidrólisis y se separa el hidrógeno del oxígeno, formando el hidrógeno. Este compuesto se puede utilizar tanto en industria como para el transporte (autobuses, por ejemplo).

En un principio, la planta de Lerma planea producir entre 2.000 y 3.800 toneladas de hidrógeno al año, según el proyecto presentado a la Junta de Castilla y León. Asimismo, la industria trabajaría durante 8.500 horas al día; es decir, 354,17 días.

En cuanto al agua prevista para el consumo y la utilización en la industria, la empresa Iberhidrógeno SL ha estipulado que será de 87.600 metros cúbicos al año. Esta se obtendrá de captaciones subterráneas.

Oposición vecinal

El proyecto de la empresa Iberhidrógeno SL salió a información pública en mayo de 2024 y fue enviado a los dos ayuntamientos implicados: el de Lerma y el de Quintanilla de la Mata. Sin embargo, «no se presentaron alegaciones», señala el boletín regional.

Los vecinos de la comarca del Arlanza, encabezados por los de Lerma, ya se han organizado en contra de esta instalación y otras de biogás proyectadas en la zona. Han creado la plataforma Stop Biogás Arlanza para frenar los proyectos en esta comarca de Burgos.

Por su parte, el servicio territorial de Medio Ambiente de Burgos ha estipulado considerar como «favorable» esta instalación de hidrógeno verde, aunque con ciertas consideraciones. Por ejemplo, uno de los cinco aerogeneradores podría afectar a una zona arbolada y a «la avifauna que la frecuenta». Algunas de estas aves se encuentran en «peligro de extinción», como el milano real, el sisón común o el águila imperial ibérica.

Además, otras especies figuran como incluidas en el LESPRE o están en situación «vulnerable», como es el caso de varias especies de murciélagos. De cara al futuro, la planta de hidrógeno de Lerma deberá recibir la autorización ambiental y también la de construcción.