La comarca de Burgos que se movilizará para frenar la instalación de cinco plantas de biogás Vecinos de esta comarca de Burgos se reunirán este viernes en Lerma para informar a la población de los cinco proyectos que se pretenden realizar en la zona

Julio César Rico Burgos Lunes, 6 de octubre 2025, 18:18

El proyecto de implantación de cinco plantas de bio metano en la comarca del Arlanza, ha generado un movimiento popular para intentar frenar su llegada. La primera acción que van a llevar a cabo, es una asamblea informativa el próximo día 10 de octubre, a las 20 horas en el salón de actos del Ayuntamiento de Lerma. Se trata de «un encuentro informativo» para que la ciudadanía, empresas y comercios puedan «tomar conciencia de la problemática y manifiesten sus inquietudes y dudas», explican desde la plataforma.

En estas asambleas van a intervenir el biólogo medioambiental de Lerma, Juan Carlos Utiel (Uti); Mar Antón, de Fuentelcésped y Aurora Vilariño, presidenta de la Asociación de Amigos de Milagros, ambas coordinadoras de 'Stop Biogás España'. También están invitados otros profesionales a falta de confirmación

Está pensado el desarrollo de cinco proyectos de plantas de biometanización, cuatro de ellas van en el municipio de Lerma y otra más en Quintanilla de la Mata.

La Plataforma Ciudadana Stop Biogás Arlanza es una iniciativa «vecinal e independiente» que se está creando a partir de una Iniciativa puesta en marcha en Quintanilla de la Mata. Con esta acción pretenden alertar a la ciudadanía de la comarca, sobre la «amenaza» que supone esta implantación de producción de bio metano

Desde esta plataforma informan de que la documentación e información recopilada ya la tiene «la corporación municipal de Lerma al completo» y está en fase de análisis para la toma de decisiones. Esta plataforma considera que las «supuestas ventajas» de estas plantas, como energía verde y economía circular, «no compensan los graves impactos sociales, ambientales y económicos que realmente conllevan» para nuestro el medio rural.

Aseguran que estas industrias crean escaso empleo con gran impacto logístico, apenas entre 5 y 15 puestos de trabajo por planta. Por el contrario, producen enormes residuos como purines, restos de cadáveres de la industria alimentaria, lodos en las depuradoras, y entre 100.000 y 150.000 toneladas anuales por planta.

Aseguran que también se van a producir riesgos ambientales y para la salud. Como el «digestato residual» que, lejos de ser un simple fertilizante, «contiene nitratos, antibióticos, metales pesados y otros contaminantes que representan un riesgo real de contaminación irreversible»

Apuntan también que se va a crear un grave perjuicio en la economía local, dado que los olores y la degradación del paisaje dañarían la imagen de la villa ducal como destino turístico y cultural. Todo ello puede afectar de manera negativa al comercio y el turismo rural y provocar una devaluación de la zona.