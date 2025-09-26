Alegan contra un parque eólico en Burgos donde ya cancelaron otro: «Es como una broma» Mesa Eólica Merindades denuncia que se quieran instalar 18 aerogeneradores en una zona donde ya se paralizó la puesta en marcha de otro parque en 2006

Llueve sobre mojado. Al menos eso creen los vecinos de Las Merindades, atónitos ante lo que ocurre en su comarca. Planean instalar un parque eólico en esta zona de Burgos donde, hace 19 años, ya se negó la instalación de otro de similares características.

Así lo denuncia la plataforma Mesa Eólica Merindades respecto al parque eólico Briesa, promovido por Tesera Energía 8 S.L.U., propiedad de VM Energía, del grupo Villar Mir y con sede en Madrid. Esta infraestructura planea instalar 18 aerogeneradores entre Espinosa de los Monteros y Merindad de Montija y con evacuación hacia Cantabria.

Al respecto, los vecinos de la comarca de Burgos ya organizaron una manifestación en contra, además de una recogida de firmas. Sin embargo, la sorpresa ha llegado a los vecinos de Las Merindades cuando han comprobado que, en el mismo lugar donde se planea instalar Briesa, ya se denegó la construcción de otro parque eólico. Se trata del proyecto La Sía II, denegado por la Junta de Castilla y León el 26 de mayo de 2006.

19 años antes se negó por «impacto crítico» en la zona

El proyecto La Sía II pretendía instalar 31 aerogeneradores de 52 metros de altura cada uno. En comparación, el parque eólico Briesa, el que actualmente se encuentra en proceso de autorización, contaría con 18 molinos, casi la mitad que en 2006, pero estos medirían 173,5 metros, más del triple que los propuestos hace 19 años.

Por aquel entonces, la Junta de Castilla y León tumbó su declaración de impacto ambiental. Ponía sobre la mesa que la zona tenía una «sensibilidad ambiental media»; sin embargo, citaba un «impacto crítico sobre el medio perceptual con enorme incidencia visual». Lo calificaba como un «bosque de galería de aerogeneradores».

Así se encuentra en el Boletín Oficial de Castilla y León del 26 de mayo de 2006. En esta declaración, la Junta señalaba que el proyecto de parque eólico en el norte de Burgos podría causar una «transformación ecológica». Además, indicaba que «la mejora socioeconómica no es lo suficientemente importante como para condicionar y superar los efectos negativos» del parque La Sía II.

El papel del Ayuntamiento y la promotora

En 2006, la Junta de Castilla y León señalaba que la zona entre Espinosa de los Monteros y Merindad de Montija ya estaba «saturada de parques eólicos». Casi 20 años más tarde, los vecinos de esta comarca de Burgos consideran que el proyecto del parque Briesa es «inviable». «Es como si de una broma se tratara», explican desde la plataforma Mesa Eólica.

Los burgaleses consideran que es una situación «inaudita e inaceptable». También critican al Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros y al promotor del parque eólico. Explican que es «llamativo» que ninguno de los dos hayan informado a la ciudadanía acerca del proyecto y sus 18 aerogeneradores.

Señalan que la Ley 27/2006, de acceso a la información y participación pública en materia de medio ambiente, «se incumple sistemáticamente». Asimismo, detallan que desde el Consistorio se «debería haber mostrado una oposición contundente» al parque eólico en una zona donde ya fue descartado un proyecto similar.

Mismo lugar

La Mesa Eólica Merindades ya mostró su oposición al parque eólico propuesto en 2006, en una zona cercana a donde en marzo de 2025 se han descartado otros dos parques . Ahora explican que la intención del nuevo proyecto, Briesa, es la de instalarse en el mismo lugar. Este plano elaborado por la plataforma indica la superposición de ambos parques y la cercanía a otros aerogeneradores:

Por otro lado, la Mesa Eólica Merindades esgrime otros motivos por los que el parque eólico Briesa no debería continuar su andadura. Explican que los aerogeneradores de más de 100 metros de altura «degradarían irreversiblemente el paisaje pasiego». Explican que en la zona norte de Burgos hay una «sobresaturación del territorio» con «20 centrales eólicas» en un radio de 25 kilómetros.

Además, señalan directamente a que el proyecto del parque eólico Briesa planea conectarlo con otro, Ventura, contra el que ya se ha manifestado la comarca. Por último, indican que la avifauna de la zona también está en riesgo, puesto que los molinos eólicos matan unas 300 aves cada año en la provincia de Burgos.

La Mesa Eólica Merindades considera «inviable» la instalación del parque eólico Briesa. Indican que los valles pasiegos son «patrimonio natural y cultural único».