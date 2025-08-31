La comarca de Burgos que se ha manifestado contra un nuevo proyecto eólico: «Renovables sí, pero no así» La Plataforma en Defensa de Las Merindades celebra el éxito de la manifestación contra el proyecto eólico 'Briesa'

La Plataforma en Defensa de Las Merindades ha celebrado este domingo una manifestación en contra del un proyecto Briesa, que incluiría 18 aerogeneradores de 173 metros de altura cada uno en dos pueblos del norte de Burgos.

La agrupación considera «un completo éxito» el acto celebrado este domingo en Espinosa de los Monteros. A pesar de que la lluvia no ha cesado en toda la mañana, decenas de vecinos de la comarca se han congregado en la Plaza Sancho García y han recorrido las calles de la localidad al grito de «¡Basta ya al destrozo de nuestro territorio y de nuestra comarca!».

El acto comenzaba a las 11:30 horas de la mañana con la instalación de un punto informativo y la recogida de alegaciones, donde los vecinos pudieron presentar sus escritos de oposición al proyecto. En total, se han recopilado en la jornada cerca de 400 alegaciones, que en los próximos días serán registradas en los diferentes ayuntamientos de la comarca afectados por la iniciativa.

Durante la manifestación, que se desarrolló a partir de las 12:00 horas, se corearon lemas como «Renovables sí, pero no así», reflejando el sentir de un movimiento ciudadano que no se opone a la transición energética, «pero sí a un modelo de implantación que concentra infraestructuras en territorios rurales ya sobrecargados», según ha informado la Plataforma a través de un comunicado.

En el mismo escrito, argumentan que Espinosa y el conjunto de Las Merindades «llevan décadas soportando un número elevado de parques eólicos, y Burgos es hoy la provincia con mayor número de aerogeneradores de toda España, situación que amenaza con extenderse aún más con proyectos como el de Briesa».

La protesta de este domingo ha contado también con el respaldo de diferentes organizaciones y colectivos de otras comarcas burgalesas y con Colectivos Vivos desde Cantabria, así como de personas afectadas por proyectos similares en la provincia. Con su presencia quisieron mostrar su solidaridad con Las Merindades y su rechazo a una «invasión» que pone en riesgo el equilibrio ambiental, paisajístico, social y cultural del territorio.

Piden una planificación energética justa

La Plataforma en Defensa de Las Merindades explica que la comarca burgalesa aguanta una presión «insostenible» de parques eólicos que comprometen «su equilibrio ambiental, paisajístico, cultural y social».

Además, reclaman una «planificación más justa y racional de la transición energética», que priorice la instalación de nuevos parques eólicos «en espacios menos presionados, con menor valor natural y con menor impacto social y ambiental». Actualmente, la provincia de Burgos lidera Castilla y León respecto a parques eólicos con 79.

El proyecto Briesa

El parque eólico Briesa es un planteamiento de la promotora Tesera Energía 8 S.L.U., propiedad de VM Energía, del grupo Villar Mir y con sede en Madrid. Planea instalar 18 aerogeneradores con una potencia de 90 megavatios en terreno forestal de Espinosa de los Monteros y Merindad de Montija.

Además, las líneas de evacuación se llevarían hacia Cantabria, ocupando para ello terrenos de estos dos municipios burgaleses y otros siete cántabros. Asimismo, la empresa estima que Briesa se conectaría con otro parque eólico, Ventura, por el que la comarca de Las Merindades ya se manifestó en contra en marzo de 2025.

Otros detalles del parque eólico Briesa, que se pretende construir al norte de Burgos, son: 18 aerogeneradores de 173 metros de altura en zonas de entre 1.350 y 1.504 metros de altitud. Se estima que su puesta en marcha tarde «ocho meses» y su coste sea de 59.615.053,31 euros. Por último, desde la empresa señalan en el proyecto que se «contratará un volumen importante de mano de obra local», aunque no se espeficia el número de empleados que generaría.