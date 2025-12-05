BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen del vertido que se filtró en el río Bayas a su paso por Miranda de Ebro Guardia Civil

Puestas a disposición judicial por causar un vertido que mató peces en Miranda de Ebro

La Guardia Civil descubrió que el flujo contaminante procedía de una fábrica y puso a los responsables a disposición judicial por un delito contra los recursos naturales

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:04

Detenidas y puestas a disposición judicial dos personas de 38 y 45 años como presuntas autoras de un delito contra los recursos naturales, tras una investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil.

El caso se remonta al pasado 1 de agosto, cuando se detectó la presencia de peces muertos en el río Bayas, a su paso por Miranda de Ebro. Efectivos del SEPRONA comprobaron el impacto ambiental y tomaron muestras del agua para su análisis, mientras agentes de Medio Ambiente y de la Confederación Hidrográfica del Ebro rastreaban el cauce hasta localizar el punto de vertido.

En el lugar, los investigadores hallaron un flujo continuo de líquido de color tostado, con olor ácido y en proceso de fermentación, que se filtraba al río desde un antiguo desagüe vinculado a una fábrica en activo en la localidad.

Las inspecciones posteriores revelaron que la filtración se produjo durante el vaciado y limpieza de uno de los depósitos de la empresa. El residuo recorrió un sistema subterráneo de galerías muy antiguas y deterioradas, hasta encontrar salida al cauce, provocando la mortandad de la fauna piscícola.

Los responsables de la fábrica fueron puestos a disposición de los Juzgados de Miranda de Ebro por un presunto delito contra los recursos naturales, dando por concluida la investigación tras semanas de trabajo conjunto de los diferentes organismos.

